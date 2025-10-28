Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

श्रेयस की स्थिति में कितना हुआ सुधार? BCCI ने दिया दूसरा मेडिकल अपडेट, अनुमान से ज्यादा गंभीर थी चोट

Shreyas Iyer 2nd Medical Update: श्रेयस अय्यर पहले भी इंजरी की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं। उम्मीद है, इस इंजरी से वे जल्द ही रिकवर करेंगे और क्रिकेट के मैदान पर वापस आएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 28, 2025

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital

चोट के बाद फीजियो के साथ मैदान से बाहर जाते श्रेयस अय्यर।(फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shreyas Iyer 2nd Medical Update: भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मैच में चोटिल हो गए थे। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें आईसीयू में एडमिड होना पड़ा। इस दौरान पूरा क्रिकेट जगत उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहा है। उधर BCCI ने अय्यर की इंजरी पर अपडेट दिया है और उनकी स्थिति को स्थिर बताया है।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, "श्रेयस अय्यर के पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें आंतरिक रक्तस्राव भी हुआ था। चोट की तुरंत पहचान कर ली गई। इलाज के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद हो गया। उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। मंगलवार को दोबारा किए गए स्कैन में उनकी इंजरी में काफी सुधार दिखा है। बोर्ड की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से, उनकी प्रगति पर नजर रखेगी।"

दूसरे अपडेट में हुआ बड़ा खुलासा

बता दें कि BCCI ने दूसरा मेडिकल अपडेट जारी करते हुए कहा है कि पहले श्रेयस की इंजरी को पसलियों की समस्या माना जा रहा था, लेकिन इंजरी अनुमान से ज्यादा गंभीर थी। स्कैन में तिल्ली में चोट का पता चला है, जिसके कारण अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अय्यर अब आईसीयू से बाहर हैं।

श्रेयस अय्यर पहले भी इंजरी की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं। उम्मीद है, इस इंजरी से वे जल्द ही रिकवर करेंगे और क्रिकेट के मैदान पर वापस आएंगे। अय्यर फिलहाल सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते नजर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वह ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए थे। सीरीज के पहले वनडे में उनका बल्ला नहीं चला था। लेकिन, दूसरे वनडे में अय्यर ने 61 रन की अहम पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 118 रन की साझेदारी कर 17 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम को 264 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Oct 2025 09:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रेयस की स्थिति में कितना हुआ सुधार? BCCI ने दिया दूसरा मेडिकल अपडेट, अनुमान से ज्यादा गंभीर थी चोट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ही कोच का किया था बॉयकॉट, टीम मैनेजमेंट को भी लेना पड़ा बड़ा एक्शन

Indian Cricket Team Dressing Room
क्रिकेट

मैं इसके लिए तैयार हूं….. सिलेक्शन में अपनी अनदेखी पर शार्दुल ठाकुर ने अजीत अगरकर को दिया यह ‘संदेश’

Shardul Thakur
क्रिकेट

IND vs AUS, 1st T20i: इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी भारतीय प्लेइंग-11, बताया-कौन खेलेगा और किसे बैठना होगा बाहर?

Ind vs Aus 1st T20i Playing XI
क्रिकेट

मोहम्मद शमी ने फिर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, इस बार गुजरात को किया धराशाई

Mohammed Shami
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बढ़ीं टीम इंडिया की मुश्किलें, वजह है मुंबई का मौसम

IND vs AUS ICC World Cup 2025 Mumbai Weather
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.