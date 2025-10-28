श्रेयस की स्थिति में कितना हुआ सुधार? BCCI ने दिया दूसरा मेडिकल अपडेट, अनुमान से ज्यादा गंभीर थी चोट

चोट के बाद फीजियो के साथ मैदान से बाहर जाते श्रेयस अय्यर।(फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Shreyas Iyer 2nd Medical Update: भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मैच में चोटिल हो गए थे। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें आईसीयू में एडमिड होना पड़ा। इस दौरान पूरा क्रिकेट जगत उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहा है। उधर BCCI ने अय्यर की इंजरी पर अपडेट दिया है और उनकी स्थिति को स्थिर बताया है।
बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, "श्रेयस अय्यर के पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें आंतरिक रक्तस्राव भी हुआ था। चोट की तुरंत पहचान कर ली गई। इलाज के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद हो गया। उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। मंगलवार को दोबारा किए गए स्कैन में उनकी इंजरी में काफी सुधार दिखा है। बोर्ड की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से, उनकी प्रगति पर नजर रखेगी।"
बता दें कि BCCI ने दूसरा मेडिकल अपडेट जारी करते हुए कहा है कि पहले श्रेयस की इंजरी को पसलियों की समस्या माना जा रहा था, लेकिन इंजरी अनुमान से ज्यादा गंभीर थी। स्कैन में तिल्ली में चोट का पता चला है, जिसके कारण अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अय्यर अब आईसीयू से बाहर हैं।
श्रेयस अय्यर पहले भी इंजरी की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं। उम्मीद है, इस इंजरी से वे जल्द ही रिकवर करेंगे और क्रिकेट के मैदान पर वापस आएंगे। अय्यर फिलहाल सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते नजर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वह ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए थे। सीरीज के पहले वनडे में उनका बल्ला नहीं चला था। लेकिन, दूसरे वनडे में अय्यर ने 61 रन की अहम पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 118 रन की साझेदारी कर 17 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम को 264 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग