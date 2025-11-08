Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup Trophy Controversy: सुलझता नजर आ रहा एशिया कप ट्रॉफी विवाद, ICC ने कराई मोहसिन नकवी से बात

Asia Cup Trophy: एशिया कप ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में रखी हुई है। कर्मचारियों को निर्देश है कि बिना एसीसी चीफ की अनुमति के ट्रॉफी कहीं नहीं ले जाया जाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 08, 2025

Asia Cup Trophy

Asia Cup Trophy Row : एशिया कप ट्रॉफी को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध टूटता दिखाई पड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप ट्रॉफी विवाद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दुबई में आईसीसी (ICC) की बैठक से इतर इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध तोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों पक्षों के बीच जमी बर्फ पिघल गई है।

यहां बता दें कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड के साथ हुई औपचारिक और अनौपचारिक बैठक में मौजूद थे। हालांकि औपचारिक बैठक के दौरान एशिया कप ट्रॉफी का मामला एजेंडे में नहीं था। आईसीसी ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में पीसीबी और मेरे बीच एक अलग बैठक की व्यवस्था की थी।

देवजीत सैकिया ने कहा, बातचीत प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह एक सकारात्मक कदम था। ICC बोर्ड बैठक से इतर हुई बैठक में दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से भाग लिया। मुझे यकीन है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे।

आपको बता दें कि एशिया कप ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में रखी हुई है। वहां के कर्मचारियों को एसीसी चीफ मोहसिन नकवी ने निर्देश दिया है कि एशिया कप ट्रॉफी को बिना उनकी अनुमति के कहीं नहीं ले जाया जाए।

भारत ने जीता था एशिया कप फाइनल

एशिया कप के फाइनल में भारत ने सितंबर में दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था, लेकिन उसने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के साथ ही साथ एसीसी और पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद BCCI ने ACC को पत्र लिखकर एशिया कप ट्रॉफी लौटाने का अनुरोध किया था, लेकिन बात नहीं बनने पर मामला ICC की बैठक में लाया गया।

Asia Cup Trophy Controversy: सुलझता नजर आ रहा एशिया कप ट्रॉफी विवाद, ICC ने कराई मोहसिन नकवी से बात

