Asia Cup Trophy Controversy: सुलझता नजर आ रहा एशिया कप ट्रॉफी विवाद, ICC ने कराई मोहसिन नकवी से बात

एशिया कप के फाइनल में भारत ने सितंबर में दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था, लेकिन उसने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के साथ ही साथ एसीसी और पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद BCCI ने ACC को पत्र लिखकर एशिया कप ट्रॉफी लौटाने का अनुरोध किया था, लेकिन बात नहीं बनने पर मामला ICC की बैठक में लाया गया।