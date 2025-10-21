BCCI ने भेजा मोहसिन नकवी को मेल, जवाब न आने की कंडिशन के लिए भी प्लान B है तैयार

नकवी एसीसी अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब हैं। इसी वजह से किसी ऐसे व्यक्ति से जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान सरकार में बड़े पद पर आसीन है, उससे भारतीय कप्तान ने एशिया कप खिताब लेने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड नकवी के जवाब का इंतजार कर रहा है और अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो हम एक आधिकारिक मेल के जरिए इस मामले को आईसीसी तक पहुंचाएंगे। यह प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।