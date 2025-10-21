Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

BCCI ने भेजा मोहसिन नकवी को मेल, जवाब न आने की कंडिशन के लिए भी प्लान B है तैयार

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एक ईमेल भेजा है। ईमेल के माध्यम से बीसीसीआई ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी भारत को लौटाने की मांग की है। एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय [&hellip;]

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 21, 2025

Mohsin Naqvi Asia Cup 2025 Trophy controversy

एशिया कप 2025 ट्रॉफी (फोटो- IANS)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एक ईमेल भेजा है। ईमेल के माध्यम से बीसीसीआई ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी भारत को लौटाने की मांग की है। एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुरस्कार वितरण समारोह में एशिया कप का खिताब एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था।

नकवी एसीसी अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब हैं। इसी वजह से किसी ऐसे व्यक्ति से जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान सरकार में बड़े पद पर आसीन है, उससे भारतीय कप्तान ने एशिया कप खिताब लेने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड नकवी के जवाब का इंतजार कर रहा है और अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो हम एक आधिकारिक मेल के जरिए इस मामले को आईसीसी तक पहुंचाएंगे। यह प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

एशिया कप फाइनल के बाद, भारतीय टीम प्रबंधन ने पूछा था कि ट्रॉफी किसे प्रदान की जाएगी और उन्होंने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से इसे प्राप्त करने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन बताया जाता है कि नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

नकवी से सूर्या ने ट्रॉफी लेने से किया था मना

पुरस्कार वितरण समारोह जब शुरू हुआ, तो भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, और बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मंच पर मौजूद ​​नकवी से खिताब लेने नहीं गए। नकवी ने किसी और से खिताब दिलवाने की जगह उसे चुपचाप आयोजन स्थल से हटवा दिया। इस वजह से भारतीय टीम अपना जीता हुआ खिताब नहीं ले पाई।

बीसीसीआई ने 30 सितंबर को एसीसी की बैठक में विजेता ट्रॉफी भारतीय टीम को न सौंपने के फैसले और मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एसीसी अध्यक्ष द्वारा किए गए ड्रामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व राजीव शुक्ला ने किया था। शुक्ला ने बैठक में कई कड़े सवाल नकवी से पूछे थे जिनका उनके पास जवाब नहीं था। फिलहाल बीसीसीआई नकवी को किए गए मेल के जवाब का इंतजार कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

21 Oct 2025 07:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI ने भेजा मोहसिन नकवी को मेल, जवाब न आने की कंडिशन के लिए भी प्लान B है तैयार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

BCCI के एक मेल से घबराए मोहसीन नकवी, टीम इंडिया को इस दिन सौंप देंगे एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup 2025 Trophy 10 November
क्रिकेट

ICC Rankings: स्मृति मंधाना टॉप पर बरकरार, इस भारतीय ऑलराउंडर ने भी लगाई तगड़ी छलांग

Smriti Mandhana
क्रिकेट

BAN vs WI: वनडे क्रिकेट में पहली बार करिश्मा, वेस्टइंडीज के 5 स्पिनर्स ने ऐसा कर रचा इतिहास

West indies Cricket Team
क्रिकेट

PAK vs SA, 2nd Test: स्टब्स का अर्द्धशतक, पाकिस्तान की पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अभी भी पीछे

Pakistan vs South Africa
क्रिकेट

मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.