Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों के भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी, क्योंकि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक रोहित 40 तो विराट 38 के हो जाएंगे। ऐसे में बेहद कम वनडे मैच और दोनों का फिट बने रहना मुश्किल है।
यूपीटी20 के एक्स हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि रोहित शर्मा या विराट कोहली ने संन्यास नहीं लिया है? दोनों वनडे खेल रहे हैं। उन्होंने संन्यास नहीं लिया है तो आप उनकी विदाई की बात और चिंता क्यों कर रहे हैं?
उन्होंने कहा कि दो फॉर्मेट से संन्यास, ये तो दौर है, लेकिन वे अभी भी वनडे खेल रहे हैं। इतनी चिंता मत करो। बीसीसीआई की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहेंगे, उन्हें अपना फैसला खुद लेना होगा। उन्हें यह फैसला लेना होगा और हम इसका सम्मान करते हैं।
बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने रोहित और विराट को के लिए विदाई मैच आयोजित करने की मांग करने वालों की भी आलोचना की। शुक्ला ने कहा कि जब बात आएगी, तब बात करेंगे। आप तो उनकी विदाई की तैयारी कर ही रहे हैं! विराट कोहली पूरी तरह फिट हैं और रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं। आप उनकी विदाई को लेकर चिंतित क्यों हैं?