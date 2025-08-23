Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों के भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी, क्‍योंकि 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप तक रोहित 40 तो विराट 38 के हो जाएंगे। ऐसे में बेहद कम वनडे मैच और दोनों का फिट बने रहना मुश्किल है।