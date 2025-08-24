इस क्रिकेटर के संन्यास की खबर सुनते ही गंभीर से लेकर सहवाग तक सब रह गए दंग, जानें किसने क्या कहा

Cheteshwar Pujara Retirement: भारतीय टेस्‍ट क्रिकेट की दूसरी दीवार कहे जाने वाले चेतेश्‍वर पुजारा ने अचानक रविवार 24 अगस्‍त को संन्‍यास लेकर सभी को चौंका दिया है। 37 वर्षीय पुजारा को पिछले दो साल से टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही थी। हाल ही खत्‍म हुए इंग्‍लैंड के दौरे पर भी उन्‍हें नहीं चुना गया था। इस वजह से पुजारा ने अपने एक दशक से ज्‍यादा लंबे करियर को समाप्‍त करते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है। उनके अचानक संन्‍यास की खबर से गौतम गंभीर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक सब दंग रह गए। बीसीसीआई के साथ सभी दिग्‍गज क्रिकेटरों ने उन्‍हें शुभकामनाएं देते हुए भावभीनी विदाई दी है।