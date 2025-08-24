इस क्रिकेटर के संन्यास की खबर सुनते ही गंभीर से लेकर सहवाग तक सब रह गए दंग, जानें किसने क्या कहा

Cheteshwar Pujara Retirement: भारतीय टेस्ट क्रिकेट की दूसरी दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने अचानक रविवार 24 अगस्त को संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया है। 37 वर्षीय पुजारा को पिछले दो साल से टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही थी। हाल ही खत्म हुए इंग्लैंड के दौरे पर भी उन्हें नहीं चुना गया था। इस वजह से पुजारा ने अपने एक दशक से ज्यादा लंबे करियर को समाप्त करते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उनके अचानक संन्यास की खबर से गौतम गंभीर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक सब दंग रह गए। बीसीसीआई के साथ सभी दिग्गज क्रिकेटरों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भावभीनी विदाई दी है।
2010 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पुजारा ने 103 मैचों में 7000 से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 8वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना करियर समाप्त किया है। सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने भारत के लिए आखिरी बार जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में खेला था, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था।
बता दें कि इस साल सबसे पहले स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अचानक संन्यास की घोषणा की थी। इसके बाद इंग्लैंड के दौरे से ठीक पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वहीं, अब चेतेश्वर पुजारा ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इस तरह पिछले 8 महीनों में पुजारा चौथे ऐसे दिग्गज क्रिकेटर हैं, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है।
वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, सुरेश रैना, युवराज सिंह जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चेतेश्वर पुजारा को उनकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आइये जानते हैं कि किसने क्या कहा है?