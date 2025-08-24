Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

इस क्रिकेटर के संन्यास की खबर सुनते ही गंभीर से लेकर सहवाग तक सब रह गए दंग, जानें किसने क्या कहा

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्‍वर पुजारा के अचानक टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास की खबर ने वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, सुरेश रैना, युवराज सिंह जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटरों हैरान कर दिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 24, 2025

Cheteshwar Pujara Retirement
Cheteshwar Pujara Retirement. (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Cheteshwar Pujara Retirement: भारतीय टेस्‍ट क्रिकेट की दूसरी दीवार कहे जाने वाले चेतेश्‍वर पुजारा ने अचानक रविवार 24 अगस्‍त को संन्‍यास लेकर सभी को चौंका दिया है। 37 वर्षीय पुजारा को पिछले दो साल से टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही थी। हाल ही खत्‍म हुए इंग्‍लैंड के दौरे पर भी उन्‍हें नहीं चुना गया था। इस वजह से पुजारा ने अपने एक दशक से ज्‍यादा लंबे करियर को समाप्‍त करते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है। उनके अचानक संन्‍यास की खबर से गौतम गंभीर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक सब दंग रह गए। बीसीसीआई के साथ सभी दिग्‍गज क्रिकेटरों ने उन्‍हें शुभकामनाएं देते हुए भावभीनी विदाई दी है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल के बाद से हैं बाहर

2010 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्‍यू करने वाले पुजारा ने 103 मैचों में 7000 से ज्‍यादा रन बनाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 8वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना करियर समाप्त किया है। सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने भारत के लिए आखिरी बार जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में खेला था, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें

Cheteshwar Pujara Retire: 7 हजार से ज्‍यादा रन बनाने वाले इस भारतीय स्‍टार क्रिकेटर ने अचानक क्रिकेट के हर फॉर्मेट से लिया संन्‍यास
क्रिकेट
Cheteshwar Pujara Retirement

इस साल संन्‍यास लेने वाले चौथे दिग्‍गज

बता दें कि इस साल सबसे पहले स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर अचानक संन्‍यास की घोषणा की थी। इसके बाद इंग्‍लैंड के दौरे से ठीक पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने भी टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वहीं, अब चेतेश्‍वर पुजारा ने भी संन्‍यास लेने की घोषणा कर दी है। इस तरह पिछले 8 महीनों में पुजारा चौथे ऐसे दिग्‍गज क्रिकेटर हैं, जिन्‍होंने संन्यास की घोषणा की है। 

पुजारा के संन्यास पर शुभकामनाओं का तांता

वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, सुरेश रैना, युवराज सिंह जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चेतेश्‍वर पुजारा को उनकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आइये जानते हैं कि किसने क्‍या कहा है?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

24 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस क्रिकेटर के संन्यास की खबर सुनते ही गंभीर से लेकर सहवाग तक सब रह गए दंग, जानें किसने क्या कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.