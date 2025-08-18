1983 विश्व कप विजेता को BCCI ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, लिखा ये खास मैसेज

2003 विश्व कप में केन्या ने संदीप पाटिल की कोचिंग में शानदार प्रदर्शन किया था। 2003 वनडे विश्व कप, जो साउथ अफ्रीका में खेला गया, उसमें केन्या ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया और अपने क्रिकेट इतिहास में अब तक का एकमात्र सेमीफाइनल खेला। पाटिल 27 सितंबर 2012 से सितंबर 2016 तक बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष रहे थे। उसी दौर में भारत ने 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता था।