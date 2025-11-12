विराट कोहली और रोहित शर्मा को BCCI का सख्त संदेश, कहा – भारत के लिए खेलना है तो…

इस आदेश के बाद दोनों दिग्गज खिलाड़ी 24 दिसंबर से खेली जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन से नौ दिसंबर के बीच होने वाली वनडे सीरीज और 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज के बीच घरेलू कैलेंडर का एकमात्र वनडे मैच है। जानकारी के मुताबिक, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) को सूचित कर दिया है कि वह विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, विराट कोहली की उपलब्धता को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है।