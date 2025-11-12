विराट कोहली और रोहित शर्मा को BCCI का सख्त संदेश, कहा – भारत के लिए खेलना है तो…

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (फोटो- IANS)
Virat Kohli, Rohit sharma, BCCI: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दोनों खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि वे वनडे टीम में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। गौरतलब है कि रोहित और कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं।
इस आदेश के बाद दोनों दिग्गज खिलाड़ी 24 दिसंबर से खेली जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन से नौ दिसंबर के बीच होने वाली वनडे सीरीज और 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज के बीच घरेलू कैलेंडर का एकमात्र वनडे मैच है। जानकारी के मुताबिक, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) को सूचित कर दिया है कि वह विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, विराट कोहली की उपलब्धता को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है।
37 साल के कोहली और 38 साल के रोहित हालही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी। इस सीरीज में दोनों खिलाड़ी लंबे अंतराल के बाद मैदान पर लौटे थे। रोहित ने दूसरे मैच में 73 रनों की उपयोगी पारी खेली और तीसरे वनडे में शतक जड़कर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता। वहीं कोहली पहले दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट हुए, लेकिन अंतिम मैच में 74 रनों की लड़ाकू पारी खेली थी। हालांकि भारत यह सीरीज 2-1 से हार गया था।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, "बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने दोनों खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि अगर वे भारत के लिए खेलना जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा।" सूत्रों ने आगे कहा, "क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए मैच फिटनेस बनाए रखने के लिए उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलना जरूरी है।"
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 विश्व कप 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया था, जबकि 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। सूत्रों के मुताबिक, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को सूचित किया है कि वह 26 नवंबर से शुरू होने वाले सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं। वह इन दिनों मुंबई के शरद पवार इंडोर एकेडमी में अभ्यास कर रहे हैं।
वहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि विराट कोहली, जो इन दिनों लंदन में रहते हैं, वे भी जल्द ही घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे। पिछले महीने चीफ सलेक्टर अजित आगरकर ने खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
उन्होंने कहा था, “हमने यह बात एक या दो साल पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हों, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे आप खुद को तेज़ और मैच-फिट रख सकते हैं, खासकर जब आपके पास लंबा ब्रेक हो। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच यह हमेशा संभव होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर खिलाड़ी खाली हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना ही चाहिए।”
