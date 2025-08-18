Ashes Series के लिए ब्यू वेबस्टर को साथी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मिलेगी कड़ी चुनौती

ऑलराउंडर ने कहा, "मैं एक बार फिर शील्ड स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट में खेलने की उम्मीद है। यह एक बहुत बड़ा सीजन होगा। मुझे यकीन है कि पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान टीम में थोड़ा बदलाव आएगा। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि सभी पांच मैचों में खेल सकूं।" टेस्ट डेब्यू के बाद से ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर इस फॉर्मेट के सात मुकाबलों में आठ विकेट लेने के अलावा चार अर्धशतकों के साथ 381 रन भी बना चुके हैं