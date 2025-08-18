PKL 12: हरियाणा स्टीलर्स ने नए कप्तान का किया ऐलान, राहुल सेठपाल को बनाया उप-कप्तान

Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग के मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) ने अगले सीजन की शुरुआत से पहले ही अपने कप्तान और उप-कप्तान का ऐलान कर दिया है। हरियाणा स्टीलर्स ने PKL 12 के लिए जयदीप दहिया (Jaideep Dahiya) को कप्तान और राहुल सेठपाल (Rahul Sethpal) को उप-कप्तान बनाया है। मुख्य कोच मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) के साथ जयदीप और राहुल खिताब का बचाव करने और धाकड़ बॉयज़ को एक बार फिर से गौरव दिलाने के लिए विजयी रणनीति बनाने पर काम करेंगे।
हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह ने कहा, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो एकता और त्वरित निर्णय लेने की मांग करता है। जयदीप और राहुल दोनों मैट पर उन गुणों को सामने लाते हैं। पिछले सीजन में मैट के अंदर और बाहर दोनों ही हमारी सफलता के लिए आवश्यक रहे हैं। उनके अनुशासन, निरंतरता और असाधारण प्रदर्शन ने टीम को प्रेरित किया और बेंचमार्क स्थापित किया कि हम इस सीज़न से कैसे निपटना चाहते हैं। नए जोश और फोकस के साथ धाकड़ बॉयज़ इस सीजन में वापस आ गए हैं। हम अपने खिताब की रक्षा करने और ट्रॉफी फिर से उठाने के लिए आश्वस्त हैं।
जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के CEO दिव्यांशु सिंह (Divyanshu Singh) ने कहा, कप्तान के तौर पर जयदीप के असाधारण नेतृत्व ने टीम की भावना और दिशा को आकार दिया है। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता वास्तव में अमूल्य है। उप-कप्तान के रूप में राहुल के साथ उनकी साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि टीम एक एकजुट, एकजुट समूह के रूप में काम करे। कोच मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि हरियाणा स्टीलर्स एक और उल्लेखनीय सीजन के लिए तैयार हैं और अधिक सफलता पाने के लिए तैयार हैं।
रेडर- नवीन कुमार, शिवम पटारे, विनय तेवतिया, शाहन शाह मोहम्मद, घनश्याम रोका मगर, मयंक सैनी, जयसूर्या एनएस, विशाल टेट, विकास जाधव।
डिफेंडर- जयदीप दहिया, राहुल सेठपाल, राहुल अहरी, रितिक गुर्जर, जुबैर मलिक, हरदीप कंडोला, अंकित ढुल, सचिन दहिया, एन मणिकंदन।
ऑलराउंडर- आशीष नरवाल, साहिल नरवाल।