Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

PKL 12: हरियाणा स्टीलर्स ने नए कप्तान का किया ऐलान, राहुल सेठपाल को बनाया उप-कप्तान

Pro Kabaddi League 2025: हरियाणा स्टीलर्स ने PKL 12 के लिए जयदीप दहिया (Jaideep Dahiya) को कप्तान और राहुल सेठपाल (Rahul Sethpal) को उप-कप्तान बनाया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 18, 2025

kabaddi players Jaideep Dahiya and Rahul Sethpal
PKL 12: कबड्डी प्लेयर जयदीप दहिया (दाएं) और राहुल सेठपाल (बांए) - Photo Credit - IANS

Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग के मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) ने अगले सीजन की शुरुआत से पहले ही अपने कप्तान और उप-कप्तान का ऐलान कर दिया है। हरियाणा स्टीलर्स ने PKL 12 के लिए जयदीप दहिया (Jaideep Dahiya) को कप्तान और राहुल सेठपाल (Rahul Sethpal) को उप-कप्तान बनाया है। मुख्य कोच मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) के साथ जयदीप और राहुल खिताब का बचाव करने और धाकड़ बॉयज़ को एक बार फिर से गौरव दिलाने के लिए विजयी रणनीति बनाने पर काम करेंगे।

हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह ने कहा, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो एकता और त्वरित निर्णय लेने की मांग करता है। जयदीप और राहुल दोनों मैट पर उन गुणों को सामने लाते हैं। पिछले सीजन में मैट के अंदर और बाहर दोनों ही हमारी सफलता के लिए आवश्यक रहे हैं। उनके अनुशासन, निरंतरता और असाधारण प्रदर्शन ने टीम को प्रेरित किया और बेंचमार्क स्थापित किया कि हम इस सीज़न से कैसे निपटना चाहते हैं। नए जोश और फोकस के साथ धाकड़ बॉयज़ इस सीजन में वापस आ गए हैं। हम अपने खिताब की रक्षा करने और ट्रॉफी फिर से उठाने के लिए आश्वस्त हैं।

ये भी पढ़ें

The Hundred: बटलर-क्लासेन का तूफानी अर्द्धशतक, मैनचेस्टर ऑरिजनल्स ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 57 रन से रौंदा
क्रिकेट
Jos Buttler

जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के CEO दिव्यांशु सिंह (Divyanshu Singh) ने कहा, कप्तान के तौर पर जयदीप के असाधारण नेतृत्व ने टीम की भावना और दिशा को आकार दिया है। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता वास्तव में अमूल्य है। उप-कप्तान के रूप में राहुल के साथ उनकी साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि टीम एक एकजुट, एकजुट समूह के रूप में काम करे। कोच मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि हरियाणा स्टीलर्स एक और उल्लेखनीय सीजन के लिए तैयार हैं और अधिक सफलता पाने के लिए तैयार हैं।

PKL 2025 के लिए हरियाणा स्टीलर्स की टीम

रेडर- नवीन कुमार, शिवम पटारे, विनय तेवतिया, शाहन शाह मोहम्मद, घनश्याम रोका मगर, मयंक सैनी, जयसूर्या एनएस, विशाल टेट, विकास जाधव।
डिफेंडर- जयदीप दहिया, राहुल सेठपाल, राहुल अहरी, रितिक गुर्जर, जुबैर मलिक, हरदीप कंडोला, अंकित ढुल, सचिन दहिया, एन मणिकंदन।
ऑलराउंडर- आशीष नरवाल, साहिल नरवाल।

ये भी पढ़ें

गेंदबाजों का काल बना 24 वर्षीय बल्लेबाज, महज 29 गेंद में ठोके नाबाद 86 रन ..और लगाए 10 छक्के-3 चौके
क्रिकेट
oval invincibles

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

18 Aug 2025 04:02 pm

Hindi News / Sports / PKL 12: हरियाणा स्टीलर्स ने नए कप्तान का किया ऐलान, राहुल सेठपाल को बनाया उप-कप्तान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.