PKL 12: हरियाणा स्टीलर्स ने नए कप्तान का किया ऐलान, राहुल सेठपाल को बनाया उप-कप्तान

हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह ने कहा, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो एकता और त्वरित निर्णय लेने की मांग करता है। जयदीप और राहुल दोनों मैट पर उन गुणों को सामने लाते हैं। पिछले सीजन में मैट के अंदर और बाहर दोनों ही हमारी सफलता के लिए आवश्यक रहे हैं। उनके अनुशासन, निरंतरता और असाधारण प्रदर्शन ने टीम को प्रेरित किया और बेंचमार्क स्थापित किया कि हम इस सीज़न से कैसे निपटना चाहते हैं। नए जोश और फोकस के साथ धाकड़ बॉयज़ इस सीजन में वापस आ गए हैं। हम अपने खिताब की रक्षा करने और ट्रॉफी फिर से उठाने के लिए आश्वस्त हैं।