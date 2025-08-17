गेंदबाजों का काल बना 24 वर्षीय बल्लेबाज, महज 29 गेंद में ठोके नाबाद 86 रन ..और लगाए 10 छक्के-3 चौके

The Hundred: 'द हंड्रेड' का 16वां मुकाबला ओवल इनविंसिबल्स और वेल्स फायर के बीच शनिवार को खेला गया। इस मुकाबले में वेल्स फायर ने टॉस जीता और ओवल इनविंसिबल्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जॉर्डन कॉक्स (Jordan Cox) के नाबाद तूफानी अर्द्धशतक की बदौलत ओवल इनविंसिबल्स (Oval Invincibles) ने निर्धारित 100 गेंदों में 4 विकेट पर 226 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान जॉनी बेयरस्टो के विस्फोटक अर्द्धशतक (50 रन, 28 गेंद, 5 चौके, 3 छक्के) की बदौलत वेल्स फायर (Welsh Fire) की टीम 93 गेंद में 143 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इस तरह ओवल इनविंसिबल्स ने इस मुकाबले को 83 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया।