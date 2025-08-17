Patrika LogoSwitch to English

गेंदबाजों का काल बना 24 वर्षीय बल्लेबाज, महज 29 गेंद में ठोके नाबाद 86 रन ..और लगाए 10 छक्के-3 चौके

The Hundred:'द हंड्रेड' का 16वां मुकाबला ओवल इनविंसिबल्स और वेल्स फायर के बीच खेला गया। इस मैच को ओवल इनविंसिबल्स ने 83 रनों के बड़े अंतर से जीता।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 17, 2025

oval invincibles
द हंड्रेड की ओवल इनविंसिबल्स टीम (Photo Credit - The Hundred @X)

The Hundred: 'द हंड्रेड' का 16वां मुकाबला ओवल इनविंसिबल्स और वेल्स फायर के बीच शनिवार को खेला गया। इस मुकाबले में वेल्स फायर ने टॉस जीता और ओवल इनविंसिबल्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जॉर्डन कॉक्स (Jordan Cox) के नाबाद तूफानी अर्द्धशतक की बदौलत ओवल इनविंसिबल्स (Oval Invincibles) ने निर्धारित 100 गेंदों में 4 विकेट पर 226 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान जॉनी बेयरस्टो के विस्फोटक अर्द्धशतक (50 रन, 28 गेंद, 5 चौके, 3 छक्के) की बदौलत वेल्स फायर (Welsh Fire) की टीम 93 गेंद में 143 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इस तरह ओवल इनविंसिबल्स ने इस मुकाबले को 83 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया।

'द हंड्रेड' इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

जॉर्डन कॉक्स (Jordan Cox) की तूफानी अर्द्धशतकीय पारी की बदौलत ओवल इनविंसिबल्स टीम ने 'द हंड्रेड' इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर (226/4) बना डाला। इस मुकाबले में जॉर्डन कॉक्स के अलावा ओवल इनविंसिबल्स के लिए विल जैक्स ने 38 रन, तवांडा मुएये ने 33 रन, सैम करन ने 34 रन, डोनावन फरेरा ने 18 रन रन का योगदान दिया, जबकि टॉम करन 5 रन बनाकर नॉटआउट रहे। इससे पहले 'द हंड्रेड' में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के नाम था, जिसने 2002 में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ 5 विकेट पर 208 रन बनाया था।

जॉर्डन कॉक्स ने बल्ले से मचाया कोहराम

ओवल इनविंसिबल्स के 24 वर्षीय बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने मैदान पर उतरने के साथ पहले संभलकर कुछ गेंद खेली और उसके बाद अपने बल्ले का कमाल दिखाया। उन्होंने अजीत सिंह डेल की 61वीं, 62वीं और 63वीं गेंद पर लगातार तीन छक्के लगाकर अपने इरादे जता दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अजीत सिंह डेल 65वीं गेंद पर रिवर्स स्कूप से एक और छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद अपने तमाम प्रशंसकों को झूमने का मौका दे दिया।

हालांकि इस दौरान जॉर्डन कॉक्स को एक जीवनदान भी मिला, लेकिन उन्होंने अपने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखा। उन्होंने पॉल वाल्टर की 81, 82 और 83वीं गेंद पर लगातार तीन छक्के लगाए और 21 गेंद में अपना अर्द्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने इनिंग की आखिरी तीन गेंदों पर 14 रन बटोरे। इस तरह उन्होंने 29 गेंद में 3 चौके और 10 छक्के संग नाबाद 86 रन बनाए।

एक इनिंग में सर्वाधिक छक्के का टूटा रिकॉर्ड

इस मुकाबले में ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से सर्वाधिक 17 छक्के लगे, जोकि 'द हंड्रेड' के इतिहास में सर्वाधिक है। इस मैच में ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से विल जैक्स ने 1, तवांडा मुएये ने 2, जॉर्डन कॉक्स ने 10, सैम करन ने 2 और डोनावन फरेरा फरेरा ने 2 छक्के लगाए। इस तरह 2022 में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बीच खेले गए मैच की एक इनिंग में 16 छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया।

Published on:

17 Aug 2025 06:22 pm

गेंदबाजों का काल बना 24 वर्षीय बल्लेबाज, महज 29 गेंद में ठोके नाबाद 86 रन ..और लगाए 10 छक्के-3 चौके

