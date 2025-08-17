बाबर आजम को बाहर करने पर हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनसे कह दिया गया है कि…

संयोगवश बाबर आजम की तरह मोहम्मद रिजवान भी दिसंबर 2024 में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार टी20 क्रिकेट खेलते नजर आए थे। बाबर को टीम से बाहर करने पर हेड कोच माइक हेसन ने चुप्पी तोड़ी और बताया कि चयनकर्ताओं की मांग पर वह खरे नहीं उतरे हैं और उन्हें किन एरिया में सुधार करने के लिए कहा गया है। हेसन ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबर आजम से स्पिन को खेलने और स्ट्राइक रेट को बेहतर करने जैसे कुछ एरिया में सुधार करने के लिए कहा गया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिसपर वह वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं।"