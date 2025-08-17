बाबर आजम को बाहर करने पर हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनसे कह दिया गया है कि…

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नाम शामिल नहीं है। चयनकर्ताओं के इस फैसले ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और दोनों खिलाड़ियों को एक साथ बाहर करने का फैसले वाकई चौकाने वाला रहा।
इन दोनों खिलाड़ियों को एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से बाहर करना पाकिस्तान के टी20 क्रिकेट में एक युग की समाप्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह वही खिलाड़ी हैं, जिनका टी20 फॉर्मेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है। दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान की ओर से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-2 बल्लेबाजों में शुमार हैं। बाबर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के मामले में दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। बाबर आजम साल 2016 से अब तक इस फॉर्मेट में 39.83 की औसत के साथ 4,223 रन बना चुके हैं।
इस दौरान आजम के बल्ले से तीन शतक और 36 अर्धशतक निकले। बाबर आजम के नाम 447 चौके और 73 छक्के भी दर्ज हैं। 30 वर्षीय बाबर आजम न सिर्फ टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पाकिस्तानी हैं, बल्कि उनके नाम पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा टी20 शतक जड़ने का भी रिकॉर्ड है। बाबर आजम को इस साल की शुरुआत से ही टी20 फॉर्मेट से नजरअंदाज किया गया। उन्होंने दिसंबर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार टी20 सीरीज खेली थी, जिसके पहले मैच में बाबर का खाता नहीं खुल सका। अगले मुकाबले में उन्होंने 20 गेंदों में 31 रन बनाए।
मोहम्मद रिजवान साल 2015 से अब तक 106 टी20 मुकाबलों में 47.41 की औसत के साथ 3,414 रन बना चुके हैं। इस दौरान रिजवान ने एक शतक और 30 अर्धशतक जमाए हैं। इस फॉर्मेट में 285 चौकों और 95 छक्कों के साथ रिजवान बल्लेबाजी में अपनी आक्रामकता भी दर्शाते नजर आए। रिजवान पाकिस्तान की ओर से इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। एशिया कप (टी20) में सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए, तो यहां भी रिजवान, विराट कोहली के बाद दूसरे पायदान पर आते हैं।
संयोगवश बाबर आजम की तरह मोहम्मद रिजवान भी दिसंबर 2024 में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार टी20 क्रिकेट खेलते नजर आए थे। बाबर को टीम से बाहर करने पर हेड कोच माइक हेसन ने चुप्पी तोड़ी और बताया कि चयनकर्ताओं की मांग पर वह खरे नहीं उतरे हैं और उन्हें किन एरिया में सुधार करने के लिए कहा गया है। हेसन ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबर आजम से स्पिन को खेलने और स्ट्राइक रेट को बेहतर करने जैसे कुछ एरिया में सुधार करने के लिए कहा गया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिसपर वह वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं।"