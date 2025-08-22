Asia Cup 2025 से पहले रिंकू ने काटा गदर! 8 छक्के, 7 चौके की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

Meerut Mavericks Vs Gorakhpur Lions, Uttar Pradesh Premier League 2025: यूपी टी20 लीग 2025 का 9वां मुक़ाबला मेरठ मेवरिक्स और गोरखपुर लॉयंस के बीच खेला गया। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका है। रिंकू ने 48 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्के की मदद से 108 रन की पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी की मदद से मेरठ मेवरिक्स ने गोरखपुर लॉयंस को 6 विकेट से हरा दिया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गोरखपुर लॉयंस ने 20 ओवर में 167 रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने 38 रन, निशांत कुशवाहा ने 24 गेंदों में 37 रन, और शिवम शर्मा ने 25 रन बनाकर नाबाद रहते हुए स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। अक्षदीप नाथ (23) और सिद्धार्थ यादव (15) ने भी उपयोगी योगदान दिया। मेरठ मेवरिक्स की ओर से विशाल चौधरी और विजय कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए, जबकि जीशान अंसारी को 2 और यश गर्ग को 1 विकेट मिला।
जवाब में मेरठ मेवरिक्स की शुरुआत रिंकू सिंह के इर्द-गिर्द रही। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने गोरखपुर के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। रिंकू की 108 रन की पारी की मदद से टीम ने 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। रिंकू ने अपनी पारी की शुरुआत बेहद धीमी की थी। शुरुआती 34 गेंद में उन्होंने मात्र 58 रन ही बनाए थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी शुरू की और मात्र 14 गेंदों पर 364.3 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 50 रन ठोक डाले और टीम को जीत दिला दी।
हाल ही में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम में चुने गए रिंकू सिंह के चयन पर सवाल उठ रहे थे, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। आईपीएल 2025 रिंकू ने 13 मैचों में 29.42 की औसत से सिर्फ 206 रन बनाए थे। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 38 रन रहा था। जिसके बाद उनके चयन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब उनके इस शतक ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिये हैं। रिंकू ने 2023 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था और अब तक 33 मैचों में 546 रन बना चुके हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 69 रन रहा था, लेकिन इस शतक ने उनके बल्ले की धमक को फिर से उजागर किया।