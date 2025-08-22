Asia Cup 2025 से पहले रिंकू ने काटा गदर! 8 छक्के, 7 चौके की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

हाल ही में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम में चुने गए रिंकू सिंह के चयन पर सवाल उठ रहे थे, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। आईपीएल 2025 रिंकू ने 13 मैचों में 29.42 की औसत से सिर्फ 206 रन बनाए थे। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 38 रन रहा था। जिसके बाद उनके चयन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब उनके इस शतक ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिये हैं। रिंकू ने 2023 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था और अब तक 33 मैचों में 546 रन बना चुके हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 69 रन रहा था, लेकिन इस शतक ने उनके बल्ले की धमक को फिर से उजागर किया।