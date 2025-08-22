Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 से पहले रिंकू ने काटा गदर! 8 छक्के, 7 चौके की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

रिंकू ने 48 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्के की मदद से 108 रन की पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी की मदद से मेरठ मेवरिक्स ने गोरखपुर लॉयंस को 6 विकेट से हरा दिया।

भारत

Siddharth Rai

Aug 22, 2025

रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका है। (Photo - IPL Official Site)

Meerut Mavericks Vs Gorakhpur Lions, Uttar Pradesh Premier League 2025: यूपी टी20 लीग 2025 का 9वां मुक़ाबला मेरठ मेवरिक्स और गोरखपुर लॉयंस के बीच खेला गया। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका है। रिंकू ने 48 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्के की मदद से 108 रन की पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी की मदद से मेरठ मेवरिक्स ने गोरखपुर लॉयंस को 6 विकेट से हरा दिया।

गोरखपुर लॉयंस की शानदार बल्लेबाजी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गोरखपुर लॉयंस ने 20 ओवर में 167 रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने 38 रन, निशांत कुशवाहा ने 24 गेंदों में 37 रन, और शिवम शर्मा ने 25 रन बनाकर नाबाद रहते हुए स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। अक्षदीप नाथ (23) और सिद्धार्थ यादव (15) ने भी उपयोगी योगदान दिया। मेरठ मेवरिक्स की ओर से विशाल चौधरी और विजय कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए, जबकि जीशान अंसारी को 2 और यश गर्ग को 1 विकेट मिला।

मेरठ मेवरिक्स ने ऐसे हासिल किया लक्ष्य

जवाब में मेरठ मेवरिक्स की शुरुआत रिंकू सिंह के इर्द-गिर्द रही। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने गोरखपुर के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। रिंकू की 108 रन की पारी की मदद से टीम ने 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। रिंकू ने अपनी पारी की शुरुआत बेहद धीमी की थी। शुरुआती 34 गेंद में उन्होंने मात्र 58 रन ही बनाए थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी शुरू की और मात्र 14 गेंदों पर 364.3 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 50 रन ठोक डाले और टीम को जीत दिला दी।

रिंकू का शतक और आलोचकों को जवाब

हाल ही में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टी20 टीम में चुने गए रिंकू सिंह के चयन पर सवाल उठ रहे थे, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। आईपीएल 2025 रिंकू ने 13 मैचों में 29.42 की औसत से सिर्फ 206 रन बनाए थे। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 38 रन रहा था। जिसके बाद उनके चयन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब उनके इस शतक ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिये हैं। रिंकू ने 2023 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था और अब तक 33 मैचों में 546 रन बना चुके हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 69 रन रहा था, लेकिन इस शतक ने उनके बल्ले की धमक को फिर से उजागर किया।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 11:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 से पहले रिंकू ने काटा गदर! 8 छक्के, 7 चौके की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.