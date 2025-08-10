एशिया कप से पहले पूरी टीम का हुआ फिटनेस टेस्ट, सिर्फ ये गेंदबाज निकला फिट

मेहदी हसन मिराज 1600 मीटर दौड़ के पहले बैच में 6 मिनट 1 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके मुशफिकुर रहीम ने 6 मिनट 10 सेकंड में परीक्षण पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया।तंजीम हसन साकिब ने 15 क्रिकेटरों वाले दूसरे ग्रुप में 1600 मीटर का टेस्ट 5 मिनट 53 सेकंड में पूरा किया। उनके बाद शहादत हुसैन दीपू रहे, जिन्होंने 6 मिनट में दौड़ पूरी की, जबकि परवेज हुसैन इमोन 6 मिनट और 13 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।