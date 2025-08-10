10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप से पहले पूरी टीम का हुआ फिटनेस टेस्ट, सिर्फ ये गेंदबाज निकला फिट

बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन कुमार दास और तौहीद हृदय फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए। नूरुल हसन सोहन, सैफ हसन, अफिफ हुसैन और महिदुल इस्लाम अंकोन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे (ए टीम के साथ) पर होने की वजह से फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हुए।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 10, 2025

भारत के खिलाफ टेस्ट में गेंदबाजी के दौरान नाहिद राणा (फोटो- IANS)
भारत के खिलाफ टेस्ट में गेंदबाजी के दौरान नाहिद राणा (फोटो- IANS)

नीदरलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज और एशिया कप से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए फिटनेस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने प्रभावित किया है। टीम के अन्य खिलाड़ी निर्धारित मानकों को पूरा करने में संघर्ष करते दिखे। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच नाथन कीली के कार्यभार संभालने के बाद 1600 मीटर दौड़ और 40 मीटर स्प्रिंट टेस्ट ने यो-यो और बीप टेस्ट की जगह ली है। सिलहट में एक स्किल कैंप 20 अगस्त को लगाया जाना है।

कप्तान नहीं हुए फिटनेस टेस्ट में शामिल

बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन कुमार दास और तौहीद हृदय फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए। नूरुल हसन सोहन, सैफ हसन, अफिफ हुसैन और महिदुल इस्लाम अंकोन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे (ए टीम के साथ) पर होने की वजह से फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हुए। कुल 25 खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक रूप से किया गया था।

ये भी पढ़ें

10 वनडे के बाद इस क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, 2021 से नहीं मिली रही थी टीम में जगह
क्रिकेट
new zealand Thamsyn Newton retires from International Cricket

6 मिनट में पूरी करनी थी दौड़

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद के साथ तनवीर इस्लाम और शमीम पटवारी को 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने में लगभग आठ मिनट लगे। राणा फिटनेस टेस्ट में भाग लेने वाले क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ रहे। 1600 मीटर की दौड़ उन्होंने मात्र 5 मिनट 31 सेकंड में पूरी की। टीम प्रबंधन के एक सदस्य ने रविवार को कहा, "राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ क्रिकेटर हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके।"

दूसरे स्थान पर रहे मेहदी हसन मिराज

मेहदी हसन मिराज 1600 मीटर दौड़ के पहले बैच में 6 मिनट 1 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके मुशफिकुर रहीम ने 6 मिनट 10 सेकंड में परीक्षण पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया।तंजीम हसन साकिब ने 15 क्रिकेटरों वाले दूसरे ग्रुप में 1600 मीटर का टेस्ट 5 मिनट 53 सेकंड में पूरा किया। उनके बाद शहादत हुसैन दीपू रहे, जिन्होंने 6 मिनट में दौड़ पूरी की, जबकि परवेज हुसैन इमोन 6 मिनट और 13 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

10 Aug 2025 04:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप से पहले पूरी टीम का हुआ फिटनेस टेस्ट, सिर्फ ये गेंदबाज निकला फिट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.