मोहम्मद शमी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं… अजीत अगरकर पर अब बंगाल के कोच ने बोला जुबानी हमला

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy: अजीत अगरकर और मोहम्‍मद शमी के बीच शुरू हुआ विवाद खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद बंगाल के हेड कोच लक्ष्‍मी रतन शुक्‍ला भी कूद पड़े हैं। शुक्ला ने टीम चयन और फिटनेस संबंधी मुद्दों पर चल रही बहस के बीच शमी का समर्थन करते हुए चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर पर तीखा हमला बोला है। रणजी ट्रॉफी में गुजरात पर बंगाल की 141 रनों की जीत में शमी के शानदार आठ विकेट लेने के बाद शुक्ला ने इस प्रदर्शन को शमी के लिए उत्कृष्टता और अनुशासन का स्व-निर्मित सर्टिफिकेट बताया है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए उनकी तैयारी पर सवाल उठाने वालों को सीधा जवाब है।