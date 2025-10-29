Patrika LogoSwitch to English

मोहम्मद शमी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं… अजीत अगरकर पर अब बंगाल के कोच ने बोला जुबानी हमला

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy: मोहम्‍मद शमी के रणजी ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ 8 विकेट लेने के बाद बंगाल के हेड कोच लक्ष्‍मी रतन शुक्‍ला ने अजीत अगरकर पर निशाना साधा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 29, 2025

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy: अजीत अगरकर और मोहम्‍मद शमी के बीच शुरू हुआ विवाद खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद बंगाल के हेड कोच लक्ष्‍मी रतन शुक्‍ला भी कूद पड़े हैं। शुक्ला ने टीम चयन और फिटनेस संबंधी मुद्दों पर चल रही बहस के बीच शमी का समर्थन करते हुए चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर पर तीखा हमला बोला है। रणजी ट्रॉफी में गुजरात पर बंगाल की 141 रनों की जीत में शमी के शानदार आठ विकेट लेने के बाद शुक्ला ने इस प्रदर्शन को शमी के लिए उत्कृष्टता और अनुशासन का स्व-निर्मित सर्टिफिकेट बताया है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए उनकी तैयारी पर सवाल उठाने वालों को सीधा जवाब है।

'पूरी दुनिया को पता है कि शमी क्या हैं?'

अगरकर पर जुबानी हमला बोलते हुए शुक्ला ने कहा कि सभी ने देखा कि शमी ने कैसी गेंदबाजी की? मुझे इसमें कुछ और कहने की आवश्‍यकता नहीं है। उनके प्रदर्शन ने सब कुछ कह दिया है। उनकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल ही नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि शमी क्या हैं? उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनकी शानदार गेंदबाजी ही इस बात का सर्टिफिकेट है कि वे पूरी तरह से फिट हैं।

ये है पूरा विवाद

बता दें कि कुछ हफ्ते पहले ही अजीत अगरकर ने शमी को कम मैच खेलने और फिटनेस संबंधी समस्याओं के चलते भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम से बाहर रखा था। इस पर शमी ने कहा था कि चयनकर्ताओं ने उन्हें कोई अपडेट नहीं दिया। वह फिट नहीं होते तो दलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी कैसे खेलते? अपनी फिटनेस पर अपडेट देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम एनसीए जाकर तैयारी के बाद मैच खेलना है। उन्‍हें कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं।

फिर बोले- इंटरनेशनल के लिए फिट नहीं

अगरकर ने इसके जवाब में कहा कि पिछले कुछ महीनों में शमी से कई बार बात हो चुकी है। हमारी मेडिकल टीम को लगता कि वे इस समय इंटरनेशन मुकाबलों के लिए फिट नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि भारतीय टीम पहले उन्‍हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खिलाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं, जब शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट लिए तो भड़कते हुए कहा कि उन्हें जो कहना है कहने दो।

'वह शानदार लय में हैं'

बंगाल के कोच ने शमी की कार्यशैली की भी सराहना की और जोर देकर कहा कि बंगाल हर मैच खेलने की उनकी उत्सुकता के बावजूद उनके कार्यभार को समझदारी से प्रबंधित कर रहा है। उन्‍होंने आगे कहा कि हम शमी को सभी सात मैच नहीं खिला सकते, हालांकि वह लगातार कहते रहते हैं कि वह फिट हैं और हर मैच खेलना चाहते हैं। जिस तरह से वह खेल रहे हैं वह अविश्वसनीय है। 500 विकेट लेने के बाद भी वह शानदार लय में हैं और पूरी शांति से खेल रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए फिट और तैयार

वहीं, मैच के बाद शमी ने पुष्टि की कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए फिट और तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति देश के लिए खेलना चाहता है। मैं इसके लिए फिर से तैयार हूं। मेरी प्रेरणा फिट रहना और अच्छा प्रदर्शन करते रहना है, बाकी चयनकर्ताओं पर निर्भर है।

Published on:

29 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहम्मद शमी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं… अजीत अगरकर पर अब बंगाल के कोच ने बोला जुबानी हमला

