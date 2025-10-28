Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy: भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्‍टार तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने खुद को नजरअंदाज किए जाने पर हाल ही में चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर के खिलाफ जमकर आग उगली थी। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अगरकर के उन दावों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि वह चयन के लिए फिट नहीं हैं और यही वजह है कि शमी 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं। अब इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) मोहम्मद शमी को मनाने में जुट गया है।