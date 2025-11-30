Patrika LogoSwitch to English

गंभीर-अगरकर ने जिसे किया नजरअंदाज, उस टेस्‍ट बल्‍लेबाज ने T20 में ठोका महज इतनी गेंदों पर तूफानी शतक

Bengal vs Punjab Match Highlights: सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के कप्‍तान अभिमन्यु ईश्वरन ने सिर्फ 55 गेंदों पर शतक जड़ते हुए कमाल कर दिया है। बता दें कि ये वही, ईश्‍वरन हैं, जिन्‍हें चार साल तक टेस्‍ट टीम में रखा गया, लेकिन गौतम गंभीर ने एक भी मौका नहीं दिया।

भारत

image

lokesh verma

Nov 30, 2025

Bengal vs Punjab Match Highlights

Abhimanyu Easwaran (Photo- BCCI)

Bengal vs Punjab Match Highlights: गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने जिस टेस्‍ट क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन को नजरअंदाज किया, उसी ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 55 गेंदों पर शतक जड़ते हुए कमाल कर दिया है। पंजाब के 310 रन के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बंगाल की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए हैं, जिसमें से 130 रन अकेले कप्‍तान अभिमन्‍यु ईश्‍वरन के बल्‍ले से आए हैं। हालांकि बावजूद इसके उनकी टीम 110 रनों के बड़े अंतर से हार गई।

घर में शानदार प्रदर्शन के बावजूद नहीं मिला एक भी मौका

युवा भारतीय खिलाड़ी अभिमन्यु ईश्वरन का क्रिकेट का सफर हिम्मत और सब्र की कहानी है। बंगाल और इंडिया A के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शानदार घरेलू रिकॉर्ड के बावजूद, घरेलू खिलाड़ी को अपनी पहली इंडिया कैप का अभी तक इंतज़ार है। अपने शांत स्वभाव और लंबी पारियां खेलने की काबिलियत के लिए जाने जाने वाले ईश्वरन, जो एक दशक से ज्‍यादा समय से घरेलू क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं।

पहली बार जनवरी 2021 में सीनियर टीम में मिली थी जगह

ईश्वरन को पहली बार जनवरी 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में पांच स्टैंडबाय खिलाड़ियों में से एक चुना गया था। कुछ महीने बाद, मई 2021 में उन्हें फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ अवे सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम के चार स्टैंडबाय खिलाड़ियों में से एक चुना गया।

करीब चार साल टीम के साथ रहे, लेकिन....

ढाई साल बाद दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान चोटिल रुतुराज गायकवाड़ की जगह ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया। उन्हें एक बार फिर टीम में शामिल किया गया, इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए तीसरे ओपनर के तौर पर।

लेकिन, फिर मौका नहीं मिला। इसके बाद इसी साल इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में भी उन्‍हें चुना गया। फिर मौका दिए बगैर ही वेस्‍टइंडीज के खिलाफ उन्‍हें टेस्‍ट टीम से बाहर कर दिया गया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में भी नजरअंदाज किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Updated on:

Published on:

