Bengal vs Punjab Match Highlights: गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने जिस टेस्‍ट क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन को नजरअंदाज किया, उसी ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 55 गेंदों पर शतक जड़ते हुए कमाल कर दिया है। पंजाब के 310 रन के विशाल लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बंगाल की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए हैं, जिसमें से 130 रन अकेले कप्‍तान अभिमन्‍यु ईश्‍वरन के बल्‍ले से आए हैं। हालांकि बावजूद इसके उनकी टीम 110 रनों के बड़े अंतर से हार गई।