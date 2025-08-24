बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने मैंगलोर ड्रैगन्स को 9 विकेट से रौंदा, दोनों टीमों का प्लेऑफ में स्थान पक्का

लोचन 32 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शरत ने 47 गेंदों में एक छक्के और नौ चौकों की मदद से नाबाद 72 रन बनाए। वहीं, आशीष महेश ने 19 गेंदों में नाबाद 16 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से एकमात्र सफलता रोहन राजू को मिली। ड्रैगन्स 9 में से 6 मुकाबले जीतकर शीर्ष पायदान पर है, जबकि ब्लास्टर्स 10 में से पांच मैच जीतकर चौथे पायदान पर है। दोनों टीमें अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।