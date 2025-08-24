Patrika LogoSwitch to English

बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने मैंगलोर ड्रैगन्स को 9 विकेट से रौंदा, दोनों टीमों का प्लेऑफ में स्थान पक्का

Maharaja Trophy 2025: ड्रैगन्स 9 में से 6 मुकाबले जीतकर शीर्ष पायदान पर है, जबकि ब्लास्टर्स 10 में से पांच मैच जीतकर चौथे पायदान पर है। दोनों टीमें अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 24, 2025

महाराजा ट्रॉफी 2025 के प्लेऑफ में पहुंची बेंगलुरु ब्लास्टर्स (फोटो- IANS)
महाराजा ट्रॉफी 2025 के प्लेऑफ में पहुंची बेंगलुरु ब्लास्टर्स (फोटो- IANS)

बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 27वें मैच में मैंगलोर ड्रैगन्स को 9 विकेट से रौंदा। यह मुकाबला रविवार को श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वाडेयार मैदान पर खेला गया। मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने निर्धारित ओवरों में नौ विकेट खोकर 146 रन बनाए। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। महज 10 रन पर ब्लास्टर्स के तीन विकेट गिर चुके थे। यहां से भुवन राजू ने शुभांग हेगड़े के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 45 रन जुटाते हुए ब्लास्टर्स को संभाला।

भुवन 25 गेंदों में तीन चौकों के साथ 25 रन बनाकर आउट हुए। उनके पवेलियन लौटने के बाद हेगड़े ने सूरज आहूजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 रन जोड़ते हुए टीम को शतक के करीब पहुंचाया। भुवन राजू 29 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सूरज ने 26 गेंदों में एक छक्के और तीन चौकों की मदद से 36 रन की पारी खेली। इनके अलावा, विद्याधर पाटिल ने 9 गेंदों में ताबड़तोड़ 25 रन बनाए।

विपक्षी खेमे से कप्तान श्रेयस गोपाल ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि अभिलाष शेट्टी को दो सफलताएं हाथ लगीं। इसके जवाब में, मैंगलोर ड्रैगन्स ने 16.1 ओवरों में मुकाबला जीत लिया। टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। लोचन गौड़ा ने शरत बीआर के साथ 9.1 ओवरों में 99 रन की साझेदारी की।

प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं दोनों टीमें

लोचन 32 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शरत ने 47 गेंदों में एक छक्के और नौ चौकों की मदद से नाबाद 72 रन बनाए। वहीं, आशीष महेश ने 19 गेंदों में नाबाद 16 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से एकमात्र सफलता रोहन राजू को मिली। ड्रैगन्स 9 में से 6 मुकाबले जीतकर शीर्ष पायदान पर है, जबकि ब्लास्टर्स 10 में से पांच मैच जीतकर चौथे पायदान पर है। दोनों टीमें अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।

