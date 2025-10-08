Patrika LogoSwitch to English

महिला वनडे क्रिकेट में बेथ मूनी और अलाना किंग ने मिलकर रचा नया इतिहास

AUS-W vs PAK-W: ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 114 गेंद में 11 चौके लगाते हुए 109 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग 49 गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुईं।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2025

Beth Mooney, Alana King

बेथ मूनी और अलाना किंग, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

AUS-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: कहा जाता है कि मुश्किल समय ही हमें मजबूत बनाता है और कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी और गेंदबाज अलाना किंग ने इतिहास रचते हुए महिला वनडे क्रिकेट में नवें विकेट का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया 115 रन पर 8 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं बेथ मूनी क्रीज पर थीं, उनका साथ देने के लिए 10वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अलाना किंग आईं। मूनी और अलाना ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया।

दोनों ने 16 ओवर बल्लेबाजी की और 106 रन जोड़े। महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में 9वें विकेट का यह विश्व रिकॉर्ड है। पूर्व में नौवें विकेट का वनडे रिकॉर्ड 77 था, जो 2024 में ऑस्ट्रेलियाई एश्ले गार्डनर और किम गार्थ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था।

बेथ मूनी पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुईं। मूनी ने 114 गेंद पर 11 चौके लगाते हुए 109 रन बनाए। अलाना किंग 49 गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुईं।

बेथ मूनी के वनडे करियर का यह पांचवां शतक था। इस अद्भुत और यादगार पारी के दम पर ही एक समय 76 रन पर 7 विकेट गंवाकर बेहद मुश्किल स्थिति में फंसी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने 221 रन का लक्ष्य दिया। मूनी ने आठवें विकेट के लिए किम गार्थ (11) के साथ 39 रन की साझेदारी की।

