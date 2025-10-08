महिला वनडे क्रिकेट में बेथ मूनी और अलाना किंग ने मिलकर रचा नया इतिहास

AUS-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: कहा जाता है कि मुश्किल समय ही हमें मजबूत बनाता है और कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी और गेंदबाज अलाना किंग ने इतिहास रचते हुए महिला वनडे क्रिकेट में नवें विकेट का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।