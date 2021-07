धोनी के रिटायरमेंट के करीब 10 महीने बाद भुवनेश्वर ने उस दिन शेयर की गई तस्वीर का राज बताया

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अपने क्रिकेट कॅरियर में कई युवा खिलाड़ियों को परिपक्व क्रिकेटर बनाया है। धोनी के चाहने वालों की कमी नहीं है खासकर करके उनके साथ खेल चुके खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्हीं में से एक हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) । हाल ही भुवनेश्वर ने धोनी की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन कप्तान और उतना ही शानदार इंसान बताया।

यह खबर भी पढ़ें:—कोहली सालभर में कमाते हैं करीब 200 करोड़, बॉक्सर मेवेदर ने एक दिन में कमाए थे 743 करोड़

कोपरेटिव नेचर के हैं धोनी

भुवी ने धोनी के रिटायरमेंट के दिन शेयर की गई तस्वीर के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि यह तस्वीर मैंने माही भाई के रिटायरमेंट के वक्त डाली थी, क्योंकि जब वह रिटायर हुए थे तो उनके लिए एक पोस्ट करना था। धोनी जिस तरह के प्लेयर हैं वो सभी को पता है, लेकिन जिस तरह के वो इंसान है उसके लिए मैंने पोस्ट किया था। वो बेहद ही कोपरेटिव नेचर के इंसान हैं। किसी से भी पूछोंगे तो वह यही कहेगा कि धोनी में मेरी बहुत मदद की थी। कोई भी यह नहीं बताएगा कि वो किस तरह से सभी को मार्गदर्शन देते थे।

धोनी ने 15 अगस्त को लिया था संन्यास

इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त, 2020 को शाम 7:30 बजे अचानक संन्यास लेने की घोषणा की थी। इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए 2019 विश्व कप सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच के बाद वह दोबारा भारत की तरफ से कभी मैदान पर खेलने नहीं उतरे।

यह भी पढ़ें:—टीम इंडिया को लगातार दूसरी हार, इंग्लैंड ने सीरीज में ली 2-0 की अजेय बढ़त

Today on #SocialMediaDay, @BhuviOfficial relives some of his favourite Insta memories 👍



Bhuvi talking about @msdhoni & his beloved dog is all heart ❤️#TeamIndia pic.twitter.com/4boMPZvlF5