RCB vs CSK: भुवनेश्वर कुमार के पास आज IPL में इतिहास रचने का मौका, बस एक विकेट लेते ही हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि

RCB vs CSK: आईपीएल 2025 में आज रविवार 5 अप्रैल को सीजन का दूसरा डबल हेडर खेला जाएगा। सुपरसंडे का पहला मुकाबला जहां दोपहर को सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा तो दूसरा मैच शाम 7.30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में जब भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में गेंदबाजी के लिए उतरेंगे तो उनके पास आईपीएल में इतिहास रचने का मौका होगा। सिर्फ एक विकेट चटकाते ही वह एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।