IPL में विराट कोहली का शिकार करना चाहता है ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शियस, BBL बरपा चुका है कहर

ड्वार्शियस ने 2022 में अपने इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से अब तक सिर्फ 6 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनका मानना ​​है कि आईपीएल जैसी लीग खिलाड़ियों को सुर्खियों में लाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आप मैदान पर उतरते हैं तो हमेशा लोगों की नजरें आप पर होती हैं। चाहे वे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हों या किसी और लीग से। इन टूर्नामेंट्स को जितनी ज्‍यादा लोकप्रियता मिलती है, उसे देखते हुए अगर आप कुछ साल अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हर कोई आपके बारे में बात करने लगता है।