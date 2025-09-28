Patrika LogoSwitch to English

Bihar Cricket Association: हर्षवर्धन बने बिहार क्रिकेट संघ इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष, प्रिया कुमारी को चुना गया उपाध्यक्ष

बिहार क्रिकेट संघ का चुनाव रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एम. मोदस्सिर की देखरेख में आयोजित और घोषित हुआ, जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य किया।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 28, 2025

Bihar Cricket Association

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (Photo Credit - IANS)

Bihar Cricket Association: बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने रविवार को अपने 2025 के पदाधिकारियों के चुनाव के परिणामों की घोषणा की। हर्षवर्धन निर्विरोध बीसीए अध्यक्ष चुने गए हैं। मात्र 24 साल की आयु में अध्यक्ष बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। प्रिया कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया है। जियाउल आरेफिन सचिव होंगे। अभिषेक नंदन कोषाध्यक्ष और रोहित कुमार संयुक्त सचिव होंगे। अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा रविवार को की गई। सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए।

राजेश कुमार को प्रबंध समिति (जिला प्रतिनिधि) का सदस्य और ज्ञानेश्वर गौतम को शासी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्त आईएएस एम. मोदासिर के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ। उन्हें चुनाव अधिकारी बनाया गया था।

बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने एक बयान में कहा, "बिहार क्रिकेट के सभी हितधारकों की ओर से दिखाए गए विश्वास और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हमारी सामूहिक प्राथमिकता जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करना, मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना और राज्य भर में युवा और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए अधिक अवसर पैदा करना होगा। हम सब मिलकर बिहार क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

बिहार क्रिकेट संघ ने घोषणा की है कि पुरुष सीनियर और अंडर-23 टीमों के लिए चयन ट्रायल और तैयारी शिविर मंगलवार, 30 सितंबर को पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में शुरू होगा। खिलाड़ियों को 29 सितंबर को शाम 4:00 बजे तक स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा।

बीसीए ने हाल ही में खिलाड़ियों की फिटनेस और चोट प्रबंधन पर एक फिजियोथेरेपी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बिहार के खिलाड़ी न केवल शारीरिक रूप से मजबूत रहें, बल्कि चोट लगने की स्थिति में जल्दी मैदान पर वापसी भी कर सकें।

Hindi News / Sports / Cricket News / Bihar Cricket Association: हर्षवर्धन बने बिहार क्रिकेट संघ इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष, प्रिया कुमारी को चुना गया उपाध्यक्ष

