Bihar Cricket Association: हर्षवर्धन बने बिहार क्रिकेट संघ इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष, प्रिया कुमारी को चुना गया उपाध्यक्ष

Bihar Cricket Association: बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने रविवार को अपने 2025 के पदाधिकारियों के चुनाव के परिणामों की घोषणा की। हर्षवर्धन निर्विरोध बीसीए अध्यक्ष चुने गए हैं। मात्र 24 साल की आयु में अध्यक्ष बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। प्रिया कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया है। जियाउल आरेफिन सचिव होंगे। अभिषेक नंदन कोषाध्यक्ष और रोहित कुमार संयुक्त सचिव होंगे। अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा रविवार को की गई। सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए।