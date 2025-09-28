दोनों हाथ नहीं, फिर भी नहीं मानी हार और वर्ल्ड पैरा में भारत के लिए जीता गोल्ड, क्रिकेटर्स ने कही ये बात

युवराज सिंह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''राष्ट्र को प्रेरित करने और दुनिया को यह दिखाने के लिए शीतल को बहुत-बहुत बधाई कि अटूट भावना से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है! बिना हाथों के जन्मी और बताया गया कि तीरंदाजी असंभव है, लेकिन 18 वर्षीय शीतल देवी ने अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए दर्द और संदेह के बीच प्रशिक्षण लिया। आज वह भारत की पहली महिला पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन के रूप में खड़ी हैं, यह दिखाते हुए कि साहस और विश्वास हर बाधा को तोड़ सकता है।...''