Birthday Special: वर्ल्डकप से पहले ले लिया संन्यास, कप्तान ने बदलवाया फैसला, फिर बरपाया गजब का कहर

श्रीनाथ की गेंदबाजी में तेजी, स्विंग और धीमी गेंदों का बेहतरीन मिश्रण था, जो विपक्षी बल्लेबाजों को अक्सर चकमा दे जाता था। वह भारत के साथ-साथ विदेशी पिचों पर भी समान रूप से सफल थे। करियर के बेहतरीन दौर में श्रीनाथ को 1997 में इंजरी हुई थी और इस वजह से उन्हें लगभग पूरे साल क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि शायद उनकी वापसी न हो, लेकिन वह लौटे और 1998 उनके करियर का श्रेष्ठ साल रहा। हालांकि उनका रफ्तार का तूफानी अंदाज अब पहले जैसा नहीं रहा था। इसके बावजूद कई मौकों पर उनकी गति भारतीय क्रिकेट में चर्चाओं में रही।