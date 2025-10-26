‘इसके जैसे गेंदबाज पाकिस्तान की हर गली में खेलते हैं,’ जब भारतीय बॉलर के लिए बयान देना मियांदाद को पड़ा भारी

जावेद मियांदाद ने महमूद खान से कहा कि उन्होंने इरफान के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। मियांदाद की बात सुनने के बाद महमूद पठान ने कहा कि वह उन्हें कुछ कहने नहीं आए हैं। बस मिलने आए हैं। भारत की ओर से 29 टेस्ट मुकाबलों में 100 विकेट लेने वाले इरफान ने इस फॉर्मेट में 1 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए। उन्होंने भारत की ओर से 120 वनडे खेले, जिसमें 173 विकेट हासिल करने के साथ 1,544 रन जोड़े। वहीं, 24 टी20 मुकाबलों में 28 विकेट हासिल किए। वह 2007 की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे।