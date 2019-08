केकेआर के मुख्य कोच पर से पर्दा हटा, ब्रैंडन मैक्कुलम लेंगे जैक्स कैलिस की जगह

कोलकाता : कोलकाता नाइट राइडर्स ( KKR ) को आखिरकार अपना कोच मिल ही गया। इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL ) की फ्रेंचाइजी टीम केकेआर ने जब से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हरफनमौला जैक्स कैलिस को इस पद से हटाया था, तब यह अटकलें लग रही थी कि केकेआर का कोच कौन बनेगा। आजादी के 73वें सालगिरह के मौके पर शाहरुख खान की टीम ने इस पर से पर्दा हटाते हुए बताया कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान बैंडन मैक्कुलम ( Brendon Mccullum ) केकेआर के नए मुख्य कोच होंगे। अब केकेआर की टीम आईपीएल 2020 में इन्हीं की देखरेख में उतरेगी।

मैक्कुलम ने बताया सम्मान की बात

केकेआर का मुख्य कोच पद मिलने पर खुशी जताते हुए मैक्कुलम ने कहा कि यह उनके लिए काफी सम्मान की बात है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत जिम्मेदारी भरा पद है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम केकेआर और सीपीएल की फ्रेंचाइजी टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स एक आईकॉन बन चुकी है। इन टीमों ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट का एक नया पैमाना निर्धारित किया है। बता दें कि मैक्कुलम को नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी की दोनों टीमों केकेआर और टीकेआर का मुख्य कोच बनाया गया है। मैक्कुलम ने कहा कि ये दोनों बहुत ही शानदार टीमें हैं। वह और उनकी टीम के सपोर्ट स्टाफ उसी कामयाबी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जो इन दोनों टूर्नामेंटों में इन दोनों टीमों ने हासिल किया है।

दुर्व्यवहार के बावजूद मैनेजर सुनील को टीम के साथ रहने की मिली इजाजत, मांगी माफी

वेंकी मंसूर ने मैक्कुलम का किया स्वागत

केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने ब्रेंडन मैक्कुलम का स्वागत करते हुए कहा कि वह पिछले काफी समय से नाइट राइडर परिवार का अहम हिस्सा रहे हैं। उनमें नेतृत्व क्षमता, ईमानदारी, सकारात्मक और आक्रामक शैली का जबरदस्त मिलाप है। उनकी यह क्षमता टीम से बेहतर प्रदर्शन कराने में सक्षम रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी यही खूबी उन्हें केकेआर और टीकेआर के मुख्य कोच का सही उम्मीदवार बनाती है।

📣 The announcement you all have been waiting for! 🤩



Put your hands together and welcome @Bazmccullum, our new Head Coach 💜#WelcomeBackBaz #KorboLorboJeetbo pic.twitter.com/tDYz1V9IGz