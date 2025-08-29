Patrika LogoSwitch to English

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से कप्तान बाहर, अब ये खिलाड़ी संभालेगा टीम की कमान

क्रेग इरविन कप्तान के साथ-साथ टीम के अहम बल्लेबाज हैं। उनके बाहर होने से टीम का मध्यक्रम निश्चित रूप से कमजोर हुआ है। 40 साल के इरविन ने 128 वनडे मैचों में 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाते हुए 3600 रन बनाए हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 29, 2025

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इरविन
श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इरविन (फोटो- IANS)

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 2008 के बाद पहली बार श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी कर रही है। श्रीलंका दो वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर है। जिम्बाब्वे को तगड़ा झटका लगा है। कप्तान क्रेग इरविन वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रेग इरविन पिंडली की चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हुए हैं। गुरुवार को हुए एमआरआई स्कैन में इरविन की पिंडली में चोट का पता चला। इसके बाद उन्हें वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया।

4 साल बाद टेलर की वापसी

उनकी जगह सीन विलियम्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं। क्रेग इरविन कप्तान के साथ-साथ टीम के अहम बल्लेबाज हैं। उनके बाहर होने से टीम का मध्यक्रम निश्चित रूप से कमजोर हुआ है। 40 साल के इरविन ने 128 वनडे मैचों में 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाते हुए 3600 रन बनाए हैं। क्रेग इरविन के टीम से बाहर होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर की टीम में लगभग 4 साल बाद वापसी हुई है। उन्होंने 2021 में अपना आखिरी वनडे खेला था।

ब्रेंडन टेलर को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन करने और मैच फिक्सिंग के संपर्क में आने की सूचना समय पर न देने के कारण जनवरी 2022 में 3.5 साल के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। 39 साल के टेलर का वनडे करियर बेहतरीन रहा है। 205 वनडे में 11 शतक और 39 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 6,684 रन बनाए हैं। नाबाद 145 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

12 बार श्रीलंका को हरा चुकी है जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच दो वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे 29 अगस्त और दूसरा वनडे 31 अगस्त को खेला जाना है। हरारे में खेले जा रहे पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। हरारे में शुक्रवार को खेले जा रहे मैच से पूर्व जिंबाब्वे और श्रीलंका के बीच कुल 64 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा है। श्रीलंका ने 49 मैच जीते हैं, वहीं जिम्बाब्वे ने 12 मैच जीते हैं। तीन मैचों का परिणाम नहीं निकला है।

