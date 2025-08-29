श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से कप्तान बाहर, अब ये खिलाड़ी संभालेगा टीम की कमान

जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच दो वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे 29 अगस्त और दूसरा वनडे 31 अगस्त को खेला जाना है। हरारे में खेले जा रहे पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। हरारे में शुक्रवार को खेले जा रहे मैच से पूर्व जिंबाब्वे और श्रीलंका के बीच कुल 64 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा है। श्रीलंका ने 49 मैच जीते हैं, वहीं जिम्बाब्वे ने 12 मैच जीते हैं। तीन मैचों का परिणाम नहीं निकला है।