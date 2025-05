CSK vs RR Head to Head: चेन्नई और राजस्थान के बीच होगी सम्मान बचाने की जंग, जानें अब तक किसका पलड़ा रहा है भारी

CSK vs RR Head to Head Record: आईपीएल 2025 में मंगलवार 20 मई को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। प्‍लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी इन दोनों टीमों के बीच सम्‍मान बचाने की जंग होगी। इससे पहले इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको बताते हैं।

भारत•May 19, 2025 / 12:04 pm• lokesh verma

CSK vs RR Head to Head Record: राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IPL)

CSK vs RR Head to Head Record in IPL: आईपीएल 2025 का लीग चरण अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही प्‍लेऑफ की तस्‍वीर भी अब साफ होती नजर आ रही है। सीजन का 62वां मुकाबला मंगलवार 20 मई को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच खेला जाएगा। ये दोनों ही टीमें प्‍लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में टूर्नामेंट के प्‍लेऑफ सिनेरियो पर इस मैच का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मैच दोनों ही टीमों के लिए सम्‍मान बचाने वाला मुकाबला है। आइये इस मैच से पहले जानते हैं कि आईपीएल में अब तक कौन सी टीम का पलड़ा ज्‍यादा भारी रहा है।