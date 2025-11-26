चेतेश्वर पुजारा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, रेप के आरोपी साले ने की आत्महत्या

ससेक्स के लिए खेलने के दौरान चेतेश्वर पुजारा (फोटो- IANS)
Cheteshwar Pujara Brother In Law Suicide: टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिखभाई पाबरी ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना ने परिवार को सदमे में डाल दिया है। बता दें कि जीत रसिखभाई राजकोट स्थित अपने घर पर मृत पाए गए। सूचना मिलने पर मालवीय नगर पुलिस की एक टीम पाबरी को एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जीत काफी समय से डिप्रेशन में थे। एक साल पहले पाबरी की पूर्व मंगेतर ने उनके खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।
बता दें कि जीत पाबरी की पूर्व मंगेतर ने 26 नवंबर 2024 को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके ठीक एक साल बाद पाबरी ने 26 नवंबर 2025 को आत्महत्या कर ली। पूर्व मंगेतर के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाबरी ने शादी का झांसा देकर उसका रेप किया। रेप के बाद सगाई तोड़ दी गई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौजूदा लीगल प्रेशर की वजह से पाबरी ने आत्महत्या की है।
मूल रूप से जामजोधपुर के रहने वाले चेतेश्वर पुजारा के ससुराल वाले पिछले 20 साल से राजकोट में रह रहे हैं। पूरा परिवार मिलकर एक कॉटन जिनिंग फैक्ट्री चलाता है। पुजारा ने फरवरी 2013 में राजकोट में एक पारंपरिक समारोह में पूजा से शादी की।
भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे जुझारू बल्लेबाज़ों में गिने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने इस साल अगस्त में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्हें 2023 के बाद से टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेलकर 43.60 की औसत से 7195 रन बनाने वाले पुजारा अब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं और जल्द ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं। टीम इंडिया के टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाने वाले पुजारा ने भारत का वनडे में भी प्रतिनिधित्व किया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग