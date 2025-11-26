चेतेश्वर पुजारा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, रेप के आरोपी साले ने की आत्महत्या

Cheteshwar Pujara Brother In Law Suicide: टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिखभाई पाबरी ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना ने परिवार को सदमे में डाल दिया है। बता दें कि जीत रसिखभाई राजकोट स्थित अपने घर पर मृत पाए गए। सूचना मिलने पर मालवीय नगर पुलिस की एक टीम पाबरी को एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जीत काफी समय से डिप्रेशन में थे। एक साल पहले पाबरी की पूर्व मंगेतर ने उनके खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।