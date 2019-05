नई दिल्ली : क्रिकेट सलाहकार समिति और मुंबई इंडियंस के आइकॉन होने की दोहरी भूमिका के कारण सचिन तेंदुलकर पर हितों के टकराव के आरोप लगे थे। इस मामले पर बीसीसीआई लोकपाल डीके जैन ने मंगलवार को सुनवाई की। आज यह मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इसकी अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इसकी जानकारी सचिन तेंदुलकर के अधिवक्ता अमित सिब्बल ने दी। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई में सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी आवश्यक नहीं है।

