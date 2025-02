Champions Trophy 2025: दक्षिण अफ्रीका ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस ऑलराउंडर को मिली जगह

भारत•Feb 09, 2025 / 03:17 pm• satyabrat tripathi

Corbin Bosch has been included in the South Africa squad: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने वाले एनरिक नार्खिया की जगह दक्षिण अफ्रीका ने अपने स्क्वाड में एक ऑलराउंडर को शामिल किया है। एनरिक नार्खिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में चुने जाने के बाद पीठ चोट की वजह से टूर्नामेंट से हटना पड़ा था।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश की घोषणा की। कॉर्बिन बॉश ने पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था। 30 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने अब तक एक वनडे और एक टेस्ट मैच खेला है। यह भी पढ़ें IND vs ENG: मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने वनडे डेब्यू में ही रचा इतिहास, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड इतना ही नहीं, 18 वर्षीय तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को भी ट्रेवलिंग रिजर्व के रूप में दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है। मफाका, कार्बिन बॉश और बल्लेबाज टोनी डी जोर्जी मौजूदा ट्राई वनडे सीरीज के शेष मुकाबलों के लिए अपनी टीम से जुड़ेंगे, इसके लिए वे पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका अपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अभियान का आगाज 21 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दक्षिण अफ्रीका स्क्वाड टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, टोनी डी जोर्जी, मार्को जानसेन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स और रासी वान डेर डुसेन।