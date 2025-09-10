मैच के बाद खाना खाने गए 2 क्रिकेटर्स, वहीं पहुंच गए बदमाश और बंदूक की नोक पर लूट लिए फोन और गहने

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सितंबर को सुबह 2 और 3 बजे के बीच में यह घटना हुई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दो क्रिकेटर्स और एक कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक अधिकारी किसी प्राइवेट इवेंट से होटल ट रहे थे। इस दौरान वे एक जगह खाना खाने के लिए रूके, तभी कुछ लुटेरों ने तीनों को रोका और बंदूक दिखाकर डराने लगे। बदलाशों ने इनसे गहने, फोन समेत कई महंगी चीजे छीन ली। जब क्रिकेटर्स और अखिकारी के पास सब कुछ खाली हो गया तो बदमाशों ने इन्हें छोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद भागने की जल्दबाजी में एक बदमाश की बंदूक भी वहीं गिर गई। पुलिस ने गन को जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी है।