Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

मैच के बाद खाना खाने गए 2 क्रिकेटर्स, वहीं पहुंच गए बदमाश और बंदूक की नोक पर लूट लिए फोन और गहने

CPL 2025 में खेल रहे हैं 2 क्रिकेटर्स ने बदमाशों ने लूट लिया और साथ ही बंदूक की नोक पर उन्होंने एक अधिकारी को भी लूटा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2025

Cricketers Robbed
क्रिकेटर्स को बदमाशों ने लूटा (फोटो- Grok)

Cricketers Robbed at Gun Point: बुधवार को क्रिकेट जगत में एक खबर आग की तरह फैली। वेस्टइंडीज में खेली जा रही कैरेबियन प्रीमियर लीग के 2 खिलाड़ियों के साथ बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस खबर ने सनसनी मचा दी। बता दें कि 9 सितंबर की सुबह बारबाडोस में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम के दो खिलाड़ियों के साथ घटना घटी। बदमाशों ने कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक ऑफिशियल के साथ भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है।

खाना खाने रुके थे खिलाड़ी

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सितंबर को सुबह 2 और 3 बजे के बीच में यह घटना हुई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दो क्रिकेटर्स और एक कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक अधिकारी किसी प्राइवेट इवेंट से होटल ट रहे थे। इस दौरान वे एक जगह खाना खाने के लिए रूके, तभी कुछ लुटेरों ने तीनों को रोका और बंदूक दिखाकर डराने लगे। बदलाशों ने इनसे गहने, फोन समेत कई महंगी चीजे छीन ली। जब क्रिकेटर्स और अखिकारी के पास सब कुछ खाली हो गया तो बदमाशों ने इन्हें छोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद भागने की जल्दबाजी में एक बदमाश की बंदूक भी वहीं गिर गई। पुलिस ने गन को जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup T20 के इतिहास में रनों के लिहाज से पांच सबसे बड़ी जीत, भारत नहीं… टॉप पर है ये टीम
क्रिकेट
Five Biggest victory margins in T20 Asia Cup

फ्रेंचाइजी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने इस घटना की जानकारी दी। हालांकि उसने साथ ही ये भी बताया कि दोनों क्रिकेटर्स और अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई चोट नहीं लगी है। फ्रेंचाइजी ने उन दोनों खिलाड़ियों और अधिकारी की पहचान बताने से मना कर दिया है।

पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब किसी खिलाड़ी के साथ लूटपाट हुई है। इससे पहले फुटबॉलर्स के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल CPL और फ्रेंचाइजी ने सभी खिलाड़ियों को सुरक्षा और देखभाल का पूरा भरोसा दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

10 Sept 2025 08:47 pm

Published on:

10 Sept 2025 07:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मैच के बाद खाना खाने गए 2 क्रिकेटर्स, वहीं पहुंच गए बदमाश और बंदूक की नोक पर लूट लिए फोन और गहने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.