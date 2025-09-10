मैच के बाद खाना खाने गए 2 क्रिकेटर्स, वहीं पहुंच गए बदमाश और बंदूक की नोक पर लूट लिए फोन और गहने

Cricketers Robbed at Gun Point: बुधवार को क्रिकेट जगत में एक खबर आग की तरह फैली। वेस्टइंडीज में खेली जा रही कैरेबियन प्रीमियर लीग के 2 खिलाड़ियों के साथ बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस खबर ने सनसनी मचा दी। बता दें कि 9 सितंबर की सुबह बारबाडोस में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम के दो खिलाड़ियों के साथ घटना घटी। बदमाशों ने कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक ऑफिशियल के साथ भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है।
लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सितंबर को सुबह 2 और 3 बजे के बीच में यह घटना हुई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दो क्रिकेटर्स और एक कैरेबियन प्रीमियर लीग का एक अधिकारी किसी प्राइवेट इवेंट से होटल ट रहे थे। इस दौरान वे एक जगह खाना खाने के लिए रूके, तभी कुछ लुटेरों ने तीनों को रोका और बंदूक दिखाकर डराने लगे। बदलाशों ने इनसे गहने, फोन समेत कई महंगी चीजे छीन ली। जब क्रिकेटर्स और अखिकारी के पास सब कुछ खाली हो गया तो बदमाशों ने इन्हें छोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद भागने की जल्दबाजी में एक बदमाश की बंदूक भी वहीं गिर गई। पुलिस ने गन को जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी है।
फ्रेंचाइजी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने इस घटना की जानकारी दी। हालांकि उसने साथ ही ये भी बताया कि दोनों क्रिकेटर्स और अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित हैं और कोई चोट नहीं लगी है। फ्रेंचाइजी ने उन दोनों खिलाड़ियों और अधिकारी की पहचान बताने से मना कर दिया है।
पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब किसी खिलाड़ी के साथ लूटपाट हुई है। इससे पहले फुटबॉलर्स के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल CPL और फ्रेंचाइजी ने सभी खिलाड़ियों को सुरक्षा और देखभाल का पूरा भरोसा दिया है।