Cricket Australia CEO केविन रॉबर्ट्स का इस्तीफा, निक हॉकले लेंगे उनकी जगह

मेलबर्न : क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) के सीईओ केविन राबर्ट्स (Kevin Roberts) ने मंगलवार 16 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी संभावना पहले से जताई जा रही थी कि कोरोना संकट काल में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) उनकी छुट्‌टी कर सकता है। अब उनकी जगह टी-20 विश्व कप (ICC T20 World Cup) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकले (Nick Hockley) को अंतरिम प्रभार दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स (Arl Eddings) ने लाइव स्ट्रीम के जरिये बताया कि पिछले कुछ महीने से यह मामला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। बोर्ड ने अब आगे बढ़ने का फैसला लिया है। इसके लिए ताजा नेतृत्व की जरूरत है।

सीए ने कहा, कुछ और कड़े फैसले लेने होंगे

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड ने रॉबर्ट्स का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आईसीसी टी-20 विश्व कप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकले तुरंत प्रभाव से सीए के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे। एडिंग्स ने कहा कि बाकी राष्ट्रीय खेलों की तरह क्रिकेट भी बदलाव के दौर से गुजर रहा हैं। कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी ने हाल के दिनों में अनिश्चितता पैदा की है। इससे पूरा क्रिकेट जगत प्रभावित है और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। एडिंग्स ने कहा कि केविन ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। उन्होंने खेल को हमेशा ऊपर रखा। हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामना देते हैं।

अजीबो-गरीब है Gary Kirsten के Team India के कोच बनने की कहानी, सिर्फ सात मिनट लगे थे

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने रॉबर्ट्स को हटाने की दे दी थी सूचना

बता दें कि रॉबर्ट्स का इस्तीफा आने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया में सोमवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसके मुताबिक, रविवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सदस्यों की एक आपातकालीन बैठक हुई थी। इस बैठक में केविन को हटाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्य कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में केविन के काम-काज से संतुष्ट नहीं थे।

केविन की हो रही थी आलोचना

कोविड-19 के कारण केविन ने अप्रैल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्यालय में 80 प्रतिशत कर्मचारियों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। इस फैसले के कारण उनकी लगातार आलोचना हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न प्रांतों के क्रिकेट संघ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सदस्यों का मनोनयन करते हैं। इन क्रिकेट संघों ने फंड में कटौती करने के बोर्ड के प्रस्ताव की भी आलोचना की है। खिलाड़ियों के संघ ने बोर्ड की संचालन समिति से इस विवाद का हल निकालने का आग्रह किया था।

Tendulkar का पैड ठीक करने वाले भास्करन मोची की मदद को आगे आए Irfan Pathan, Dhoni के हैं दोस्त

Cricket Australia Chief Executive Kevin Roberts has today confirmed his resignation from the role, with Nick Hockley appointed as Interim Chief Executive. https://t.co/4RprxcCsk4 pic.twitter.com/oICQLlBxYG