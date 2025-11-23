ऑस्ट्रेलिया को पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को हराना पड़ गया भारी,ट्रैविस हेड ने करा डाला 27 करोड़ का नुकसान

Cricket Australia loss of 27 crore: मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया ने इंग्‍लैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए एशेज के पहले टेस्‍ट में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इंग्‍लैंड के 205 रनों का लक्ष्‍य पीछा करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया के लिए ट्रैविस हेड ने एशेज के इतिहास की सबसे अच्छी और सबसे दमदार शतकीय पारियों में से एक खेली। ऑस्‍ट्रेलिया की दूसरी पारी में हेड ने 83 गेंदों पर 123 रन और मार्नस लाबुशने ने 49 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेलते हुए दूसरे दिन ही जीत दिला दी। इस मैच की शुरुआती तीन पारियों में खराब बल्‍लेबाजी और अंतिम पारी में हेड की विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी के चलते ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट को भारी भरकम नुकसान हो गया है।