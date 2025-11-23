ऑस्ट्रेलिया को पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को हराना पड़ गया भारी,ट्रैविस हेड ने करा डाला 27 करोड़ का नुकसान

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रैविस हेड। (Photo Credit- Cricket Australia @X)
Cricket Australia loss of 27 crore: मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए एशेज के पहले टेस्ट में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इंग्लैंड के 205 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैविस हेड ने एशेज के इतिहास की सबसे अच्छी और सबसे दमदार शतकीय पारियों में से एक खेली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में हेड ने 83 गेंदों पर 123 रन और मार्नस लाबुशने ने 49 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेलते हुए दूसरे दिन ही जीत दिला दी। इस मैच की शुरुआती तीन पारियों में खराब बल्लेबाजी और अंतिम पारी में हेड की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को भारी भरकम नुकसान हो गया है।
भले ही इंग्लैंड को ट्रैविस हेड के बुरे सपने से उबरने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन एडिलेड में जन्मे इस स्ट्राइकर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के लिए भी कुछ परेशानियां खड़ी कर दी हैं। हेड के शानदार खेल और पिछली तीन पारियों में कुछ खराब बैटिंग के कारण मैच छह सेशन में खत्म हो गया, जिससे होस्ट टीम को 3 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह लगभग 27 करोड़ रुपये है, क्योंकि तीसरे दिन के टिकट लगभग बिक चुके थे और चौथा दिन भी ज्यादा दूर नहीं था।
इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 32.5 ओवर में 172 रन पर सिमट गई थी। हैरी ब्रूक 52, ओली पोप 46, जेमी स्मिथ 33 और बेन डकैट 21 को छोड़कर कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था। मिचेल स्टार्क ने अकेले ही 7 विकेट चटकाते हुए इंग्लिश बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था।
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में काफी खराब बल्लेबाजी देखने को मिली। मेजबान टीम 45.2 ओवर में महज 132 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका, जबकि छह बल्लेबाज सिंगल डिजिट में सिमट गए। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने गेंद से जमकर कहर बरपाया और पांच विकेट हॉल अपने नाम किया।
दूसरी पारी में 40 रनों की बढ़त के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरी मेहमान इंग्लैंड की महज 34.4 ओवर में 164 रनों पर ढेर हो गई। इस बार इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज 40 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। जबकि छह बल्लेबाज सिंगल डिजिट में सिमट गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्कॉट बोलैंड ने चार तो मिचेल स्टार्क और ब्रेंडन डोगेट ने तीन-तीन विकेट चटकाए।
इंग्लैंड के 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैविस हेड और डेब्यूटेंट जेक वेदराल्ड (23) के बीच पहले विकेट के लिए महज 11.1 ओवर में 75 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद हेड ने विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और महज 83 गेंदों पर 16 चौके और 4 छक्कों की मदद से 123 रन ठोक डाले। वह भी ब्रायडन कार्से का शिकार हुए। इसके बाद मार्नस लाबुशने (51) और स्टीव स्मिथ (2) ने नाबाद रहते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई।
