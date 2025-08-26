पहले ट्राई सीरीज, फिर एशिया कप, बाद में ये ऐतिहासिक मैच, देखें सितंबर का पूरा क्रिकेट कार्यक्रम

एशिया कप से पहले श्रीलंका टूर आफ जिम्बाब्वे की भी शुरुआत होगी, जो 3 तारीख से शुरू होगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच हरारे में पहला मुकाबला खेला जाएगा। 3 सितंबर को ही नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के बीच तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज होगा, जहां अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें आमने-सामने होंगी। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कार्डिफ में 10 सितंबर को खेला जाएगा। 12 सितंबर को मैनचेस्टर में दोनों टीम में फिर आमने-सामने होंगी, तो सीरीज का आखिरी मुकाबला 14 सितंबर को नॉटिंघम में खेला जाएगा।