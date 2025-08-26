Patrika LogoSwitch to English

पहले ट्राई सीरीज, फिर एशिया कप, बाद में ये ऐतिहासिक मैच, देखें सितंबर का पूरा क्रिकेट कार्यक्रम

September Cricket Schedule: सितंबर महीने के क्रिकेट मुकाबलों और टूर्नामेंट्स का पूरा शेड्यूल, जहां साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 26, 2025

Cricket Matches in September 2025
एशिया कप 2023 में पाकिस्तान को हराने के बाद जश्न मनाती हुई श्रीलंकाई टीम (फोटो- IANS)

Cricket Matches in September 2025: सितंबर का महीना क्रिकेट फैंस के लिए फुल डोज लेकर आ रहा है। पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जहां कई ऐतिहासिक सीरीज होंगे। एशिया कप और ट्राई सीरीज जैसे महत्वपूर्ण इवेंट्स भी इसी महीने खेले जाएंगे। इस दौरान इंग्लैंड का आयरलैंड दौरा होगा, तो साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड जाएगी। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज भी इसी सितंबर में खेली जाएगी। चलिए जानते हैं सितंबर महीने के क्रिकेट मैचों का पूरा शेड्यूल।

1 सितंबर से मिलेगा फुल डोज

1 सितंबर को नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश सीरीज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सिलहट में आमने-सामने होंगी। इसी दिन UAE टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, जब शारजाह में यूएई और अफगानिस्तान आमने सामने होंगी। 2 सितंबर को साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंग्लैंड की शुरुआत होगी, जहां इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका लीड्स में पहले वनडे के लिए मैदान पर उतरेंगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबले भी चलते रहेंगे।

एशिया कप से पहले श्रीलंका टूर आफ जिम्बाब्वे की भी शुरुआत होगी, जो 3 तारीख से शुरू होगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच हरारे में पहला मुकाबला खेला जाएगा। 3 सितंबर को ही नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के बीच तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज होगा, जहां अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें आमने-सामने होंगी। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कार्डिफ में 10 सितंबर को खेला जाएगा। 12 सितंबर को मैनचेस्टर में दोनों टीम में फिर आमने-सामने होंगी, तो सीरीज का आखिरी मुकाबला 14 सितंबर को नॉटिंघम में खेला जाएगा।

अक्टूबर में भारत बनाम वेस्टइंडीज

इसके बाद इंग्लैंड की टीम आयरलैंड का दौरा करेगी, जहां उन्हें तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके बाद वेस्टइंडीज और नेपाल की टीम इतिहास में पहली बार कोई टी20 सीरीज खेलेंगी। 27 तारीख से इस दौर की शुरुआत होगी, जहां यूएई में वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। 27, 28 और 30 तारीख को तीनों मुकाबले खेले जाएंगे।

सितंबर के खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से ही ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड की शुरुआत होगी। 2 सितंबर को वेस्टइंडीज का भारत दौरा शुरू होगा, जहां अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में आमने-सामने होंगी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टी20 सीरीज की शुरुआत भी 2 अक्टूबर से ही हो जाएगी।

