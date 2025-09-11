बिना बताए टीम इंडिया छोड़ गया ये खिलाड़ी, बंगाल के इस क्रिकेटर को मिला मौका, जो बाद में बना कप्तान

हद तो तब हो गई जब सिद्धू को एजबेस्टन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से भी बाहर रखा गया। टीम इंडिया से सीनियर खिलाड़ी के लिए यह अपमानजनक था। दौरे के बाद सिद्धू और कप्तान अजहरुद्दीन के बीच मतभेद और बढ़ गए। सिद्धू ने बाद में बताया कि अजहर का व्यवहार अच्छा नहीं था और उससे मुझे तकलीफ हुई। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई खिलाड़ी बीच दौरे से टीम छोड़कर देश लौट जाए। बाद में BCCI ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ, मार्कंडेया सिंह, इंद्रजीत सिंह और श्यामक दावार शामिल थे।