Cricketers Karwa Chauth 2025: देशभर में शुक्रवार रात करवा चौथ का त्‍योहार हर्षोल्लास और बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आम आदमी से लेकर तमाम सेलिब्रिटी ने इस पर्व के जश्‍न में डूबे नजर आए। कुछ क्रिकेटर्स और उनकी पत्नियों ने करवा चौथ मनाने के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किए हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्‍यादा चर्चा में भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव, जिनकी करवा चौथ सेलिब्रेट करने की तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्‍यादा वायरल हो रही हैं। क्रिकेट फैंस इन तस्‍वीरों पर जमकर अपने रिएक्‍शन दे रहे हैं।