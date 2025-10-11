Cricketers Karwa Chauth 2025: करवा चौथ मनाते भारतीय टी20 टीम कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Cricketers Karwa Chauth 2025: देशभर में शुक्रवार रात करवा चौथ का त्योहार हर्षोल्लास और बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आम आदमी से लेकर तमाम सेलिब्रिटी ने इस पर्व के जश्न में डूबे नजर आए। कुछ क्रिकेटर्स और उनकी पत्नियों ने करवा चौथ मनाने के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिनकी करवा चौथ सेलिब्रेट करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। क्रिकेट फैंस इन तस्वीरों पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं।
बता दें कि भारत में करवा चौथ का व्रत का बहुत महत्व हैं। सुहागिनें इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। वह पूरे दिन भूखी-प्यासी रहकर चांद को देखकर अपना व्रत पूरा करती हैं। देविशा शेट्टी ने भी सूर्यकुमार यादव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। देविशा ने कुछ फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं। इनमें सूर्या लाल रंग के कुर्ता-पाजामा और देविशा लाल रंग के सूट-सलवार में नजर आ रही हैं।
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका रैना ने भी करवा चौथ पर अखंड सुहाग की कामना के लिए व्रत रखा। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी भी पोस्ट की है, जिसमें वह छलनी में चांद को निहारती नजर आ रही हैं। वह लाल रंग के सूट और स्काई ब्लू दुपट्टे में बहुत ही सुंदर नजर आ रही हैं। प्रियंका ने वीडियो कॉल पर पति सुरेश रैना से बात करते हुए व्रत खोला।
