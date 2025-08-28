दुनिया के सिर्फ 4 खिलाड़ी ही खेल पाए हैं तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच, विराट कोहली के साथ लिस्ट में ये खिलाड़ी

टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी टेस्ट, टी20 और वनडे में 100-100 से अधिक मुकाबले खेले हैं। उन्होंने 130 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 9230 में बनाए हैं, तो 302 वनडे में 14181 और 125 टी20 में 4188 रन बनाए हैं। विराट कोहली अभी भी वनडे मैच खेल रहे हैं और उम्मीद है कि वह रनों के आंकड़े को 15000 तक ले जाएंगे। कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्होंने आखिरी टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी में 2025 में खेला था।