दुनिया के सिर्फ 4 खिलाड़ी ही खेल पाए हैं तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच, विराट कोहली के साथ लिस्ट में ये खिलाड़ी

Unknown Cricket facts: विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, टिम साउदी और रोस टेलर की गिनती भले ही फेवरेट फोर में नहीं होती है। लेकिन इन चारों ने ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो दुनिया के और किसी भी खिलाड़ी ने नाम नहीं है। इन चारों खिलाड़ियों का डेब्यू लगभग 5 साल के अंतराल में हुआ है और विराट कोहली को छोड़कर तीन क्रिकेटर सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। कोहली सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे। चलिए इन चारों के तीनों फॉर्मेट के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 मैच जरूर खेले हैं। उन्होंने 107 टेस्ट में 391 विकेट हासिल किए हैं, तो 161 वनडे में 221 विकेट और 125 टी20 में 164 विकेट चटकाए हैं। साउदी ने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और आखिरी मुकाबला उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ ही खोला था। टीम साउदी ने अपने करियर में न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी दिलाया।
न्यूजीलैंड के ही रॉस टेलर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मुकाबले खेले हैं। 41 वर्षीय टेलर ने 2022 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2006 में डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 टी20 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 7000 से अधिक रन, तो वनडे में 8000 से अधिक और टी20 में 1909 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100-100 से अधिक मुकाबले खेले हैं। वॉर्नर ने टेस्ट में 112, वनडे में 161 और टी20 में 110 मुकाबले खेले हैं। टेस्ट में 8786 रन बनाने वाले वार्नर ने वनडे में 6932 और टी20 में 3277 रन बनाए हैं। 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ 2024 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला था।
टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी टेस्ट, टी20 और वनडे में 100-100 से अधिक मुकाबले खेले हैं। उन्होंने 130 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 9230 में बनाए हैं, तो 302 वनडे में 14181 और 125 टी20 में 4188 रन बनाए हैं। विराट कोहली अभी भी वनडे मैच खेल रहे हैं और उम्मीद है कि वह रनों के आंकड़े को 15000 तक ले जाएंगे। कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्होंने आखिरी टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी में 2025 में खेला था।