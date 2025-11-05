IPL 2026 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने ‘कैप्टन कूल’ को लेकर दिया यह अपडेट

हाल ही में कुछ युवाओं की ओर से एमएस धोनी के संन्यास को लेकर किए गए सवाल पर काशी विश्वनाथ ने कहा कि 44 वर्षीय खिलाड़ी आईपीएल 2026 से संन्यास नहीं ले रहे है। यूट्यूब पर शेयर किए गए इस वीडियो में फिर जब उनसे पूछा गया कि धोनी कब संन्यास लेंगे? तब उन्होंने जवाब में कहा, मैं उनसे पूछूंगा और आपको जवाब दूंगा। वहीं, अगले सीजन CSK के IPL 2026 खिताब जीतने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम जीत पाएंगे या नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।