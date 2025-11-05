IPL 2026 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने ‘कैप्टन कूल’ को लेकर दिया यह अपडेट

एमएस धोनी, क्रिकेटर, चेन्नई सुपर किंग्स (Source- IANS)
MS Dhoni Retirement Update: IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और एमएस धोनी के प्रशंसकों के लिए बुधवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, एमएस धोनी आईपीएल (IPL) के अगले सीजन में खेलने को पूरी तरह तैयार हैं। इसकी पुष्टि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO काशी विश्वनाथ ने की है। काशी विश्वनाथ के मुताबिक, पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी आईपीएल से संन्यास नहीं लेंगे और 10 टीमों वाले इस लीग के आगामी सीजन में खेलेंगे।
हाल ही में कुछ युवाओं की ओर से एमएस धोनी के संन्यास को लेकर किए गए सवाल पर काशी विश्वनाथ ने कहा कि 44 वर्षीय खिलाड़ी आईपीएल 2026 से संन्यास नहीं ले रहे है। यूट्यूब पर शेयर किए गए इस वीडियो में फिर जब उनसे पूछा गया कि धोनी कब संन्यास लेंगे? तब उन्होंने जवाब में कहा, मैं उनसे पूछूंगा और आपको जवाब दूंगा। वहीं, अगले सीजन CSK के IPL 2026 खिताब जीतने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम जीत पाएंगे या नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।
आईपीएल 2025 में एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरह से 14 मैच में 135.17 की स्ट्राइक रेट से कुल 196 रन बनाए थे। उस सीजन एमएस धोनी का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 30 रन था।
IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। CSK 14 लीग मैच में केवल 4 में ही जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि 10 मुकाबले में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी थी। परिणामस्वरूप, आईपीएल इतिहास में पहली बार चेन्नई पॉइट टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही थी।
