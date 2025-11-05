रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ी खबर, दोनों धुरंधर क्रिकेटर नहीं खेलेंगे यह सीरीज!

भारतीय चयनकर्ता जल्द ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेंगे। ऐसे में संभव है कि उसी बैठक में भारत-ए की वनडे टीम का भी ऐलान करें। जहां तक भारतीय टेस्ट स्क्वाड की बात है तो हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टीम में एन जगदीसन की जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को शामिल किए जाने की उम्मीद के अलावा किसी बदलाव की संभावना नहीं है।