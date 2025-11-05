रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ी खबर, दोनों धुरंधर क्रिकेटर नहीं खेलेंगे यह सीरीज!

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)
Rohit Sharma and Virat Kohli: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में अनुभवी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने जहां शानदार प्रदर्शन किया था, वहीं शुरुआती दो मैचों में असफलता के बाद आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने भी अपने बल्ले की चमक दिखाई थी। अब दोनों खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है।
दरअसल, दक्षिण अफ्रीका-ए टीम भारत दौरे पर है। दक्षिण अफ्रीका-ए इस दौरे पर भारत-ए से तीन डे-नाइट वनडे खेलेगी, जो क्रमशः 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस सीरीज के लिए एक या दो दिन में भारत-ए टीम की घोषणा कर सकती है।
'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ताओं के पास इन तीन मैचों के लिए कुछ योजनाएं हैं, लेकिन दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस सीरीज में खेलने की संभावना नहीं है।
वैसे भारत-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच बेंगलुरु के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में दो मैचों की रेड बॉल सीरीज खेली जा रही है। ऋषभ पंत की अगुवाई में खेल रही भारत-ए टीम ने 2 नवंबर को पहला चार दिवसीय मैच जीता था, जबकि दूसरा मैच 6 नवंबर (गुरुवार) से खेला जाएगा।
भारतीय चयनकर्ता जल्द ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेंगे। ऐसे में संभव है कि उसी बैठक में भारत-ए की वनडे टीम का भी ऐलान करें। जहां तक भारतीय टेस्ट स्क्वाड की बात है तो हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टीम में एन जगदीसन की जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को शामिल किए जाने की उम्मीद के अलावा किसी बदलाव की संभावना नहीं है।
भारत और मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट 14 से 18 नवंबर तक कोलकाता और 22 से 26 नवंबर तक गुवाहाटी में खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज के बाद तीन वनडे और 5 टी-20I मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्वाभाविक तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का चयन किया जाएगा।
