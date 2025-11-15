आखिरकार CSK ने रवींद्र जडेजा के बदले संजू सैमसन को टीम में क्यों किया शामिल? CSK के MD ने बताई वजह

CSK के एमडी ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक मजबूत ओपनिंग बल्लेबाज की जरूरत है। आगामी ऑक्शन में ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे, इसलिए टीम प्रबंधन को लगा कि संजू सैमसन को जैसे खिलाड़ी को अपने संग जोड़ने का एक मात्र तरीके ट्रेड है। उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स आमतौर पर खिलाडियों का ट्रेड नहीं करती। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार रॉबिन उथप्पा को ट्रेड किया था, वह भी जब टीम को जरूरी लगा था। उन्होंने यह भी बताया कि जडेजा को छोड़ना मुश्किल भरा फैसला था। यह पूरी तरह से टीम प्रबंधन की ओर से लिया गया निर्णय है।