आखिरकार CSK ने रवींद्र जडेजा के बदले संजू सैमसन को टीम में क्यों किया शामिल? CSK के MD ने बताई वजह

चेन्नई सुपर किंग्स के एमडी ने बताया कि टीम प्रबंधन को ओपनिंग बल्लेबाज की जरूरत है। ज्यादा विकल्प नहीं होने की वजह से उन्हें ट्रेड के जरिए टीम में जोड़ने का फैसला किया गया

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 15, 2025

sanju samson

संजू सैमसन, क्रिकेटर, चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit - CSK@X)

CSK on Ravindra Jadeja, Sanju Samson and sam curran: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रवींद्र जडेजा (14 करोड़) और सैम करन (2.4 करोड़) के बदले संजू सैमसन को ट्रेड किया है। फ्रेंचाइजी की ओर से उठाए गए इन कदमों पर प्रशंसकों की तरफ से हैरानी जताई गई है। हालांकि अब इसको लेकर पहली बार CSK के एमडी काशी विश्वनाथन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उनका कारणों का उल्लेख किया गया है।

आईपीएल की पांच खिताबी जीत में रवींद्र जडेजा के योगदान का उल्लेख करते हुए काशी विश्वनाथन ने बताया कि यह कदम आपसी बातचीत के बाद उठाया गया था। भावनात्मक तौर पर क्रिकेट प्रशंसक इसको लेकर दुखी हैं। प्रशंसकों के कई संदेश मिल चुके हैं। लेकिन टीम की मौजूदा संरचना को ध्यान में रखते चेन्नई सुपर किंग्स को बदलाव की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने उम्मीद जताई आने वाले वक्त में चेन्नई सुपर किंग्स स्थिरता और शानदार प्रदर्शन को बनाए रखने में कामयाब होगी।

क्यों लिया निर्णय?

CSK के एमडी ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक मजबूत ओपनिंग बल्लेबाज की जरूरत है। आगामी ऑक्शन में ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे, इसलिए टीम प्रबंधन को लगा कि संजू सैमसन को जैसे खिलाड़ी को अपने संग जोड़ने का एक मात्र तरीके ट्रेड है। उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स आमतौर पर खिलाडियों का ट्रेड नहीं करती। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार रॉबिन उथप्पा को ट्रेड किया था, वह भी जब टीम को जरूरी लगा था। उन्होंने यह भी बताया कि जडेजा को छोड़ना मुश्किल भरा फैसला था। यह पूरी तरह से टीम प्रबंधन की ओर से लिया गया निर्णय है।

जडेजा-सैम करन को छोड़ना रहा मुश्किल: CSK

इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के एमडी ने कहा हमारे टीम कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जो करियर के अंतिम दौर में हैं। CSK को अगले कुछ वर्षों में टीम बनाना जरूरी है। चूंकि यह मिनी ऑक्शन है। हमें बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज नहीं मिल पाएंगे। रवींद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर की भरपाई मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ खिलाड़ी इस कमी को पूरी कर पाएंगे।

उन्होंने सैम करन के बारे में कहा, वह 2020, 2021 और 2025 में हमारे साथ थे। उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। जडेजा और सैम करन को छोड़ना बेहद कठिन फैसला था। वहीं उन्होंने संजू सैमसन को टीम में शामिल किए जाने पर कहा, वह आईपीएल के अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं। राजस्थान के लिए वह कप्तान कर चुके हैं। उनकी उम्र सिर्फ 30 वर्ष है। हमें लगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की जिम्मेदारी संभालने के लिए वह एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे।

Updated on:

15 Nov 2025 05:06 pm

Published on:

15 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आखिरकार CSK ने रवींद्र जडेजा के बदले संजू सैमसन को टीम में क्यों किया शामिल? CSK के MD ने बताई वजह

