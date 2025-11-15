18 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहा ये दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बना चुका है 11 हजार से ज्यादा रन

इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस। (फोटो सोर्स: Andrew Strauss instagram)
Andrew Strauss Antonia Wedding: कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, प्यार में उम्र का बंधन भी कोई मायने नहीं रखता है। ये कहावत इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस (Andrew Strauss) पर एकदम सटीक बैठती है। पहली पत्नी के कैंसर से निधन के बाद उनकी 18 साल छोटी एंटोनिया लिनियस-पीट (Antonia Linnaeus-Peat) से नजदीकियां बढ़ीं। मुलाकातों का दौर बढ़ा तो दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। अब स्ट्रॉस अगले महीने अपने से 18 साल छोटी प्रेमिका के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
मिरर यूके की रिपोर्ट की मानें तो 48 वर्षीय एंड्रयू स्ट्रॉस अपनी प्रेमिका एंटोनिया लिनियस-पीट के साथ 17 दिसम्बर को शादी रचाने जा रहे हैं। ये शादी साउथ अफ्रीका में होगी, जिसमें इन दोनों के कुछ करीबी लोग शामिल होंगे। एंटोनिया 30 साल की हैं। वह फाइन आर्ट एडवाइजरी लिमिटेड में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। एंटोनिया बतौर पीआर एग्जीक्यूटिव भी काम कर चुकी हैं।
बताया जा रहा है कि एंड्रयू और एंटोनिया को करीबी दो साल पहले साथ देखा गया था, तब पहली बार लोगों को उनकी लव स्टोरी के बारे में पता चला था। इन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आती ही मीडिया में इन दोनों की शादी के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि अब ये जोड़ा शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है।
बता दें कि एंड्रयू स्ट्रॉस की पहली शादी रूथ से हुई थी, जिनकी दिसंबर, 2018 में लंग कैंसर से मृत्यु हो गई थी। वह स्ट्रॉस से पांच साल बड़ी थीं। दोनों करीब 15 साल साथ रहे थे। रूथ से स्ट्रॉस के दो बेटे 19 वर्षीय सैमुएल और 17 वर्षीय लुका हैं। रूथ के निधन के बाद स्ट्रॉस ने 'रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन' शुरू किया था। इस संस्था के माध्यम से वह पैरेंट्स की मृत्यु का सामना कर रहे परिवारों की मदद करते हैं। इसके साथ ही उनकी ये संस्था नॉन-स्मोकिंग लंग कैंसर से जुड़े रिसर्च के लिए फंड भी देती है।
एंड्रयू स्ट्रॉस का क्रिकेट करियर देखें तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 11 हजार से भी ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 100 टेस्ट में 40.91 के शानदार औसत से कुल 7037 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 21 शतक और 27 अर्धशतक भी आए। वहीं, उन्होंने 127 वनडे में 35.63 के औसत से कुल 4205 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 27 अर्धशतक आए। जबकि, 4 टी20 इंटरनेशन में उन्होंने 73 रन बनाए। उन्होंने मई 2004 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया और अपना आखिरी मुकाबला अगस्त 2012 में खेला था।
स्ट्रॉस के आंकड़े बताते हैं कि वह इंग्लिश टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में इंग्लैंड टीम को जीत दिलाई। इनमें से एक उनकी कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में आई जीत थी। लेकिन, उनके करियर में कई बार उतार-चढ़ाव आए। 2009 और 2010-11 में एशेज में शतक के बावजूद उन्होंने टीम में बने रहने के लिए काफी संघर्ष किया।
2011-12 में जब इंग्लिश टीम लगातार चार टेस्ट हारी तो सबसे पहले उनके भविष्य पर तलवार लटकी। हालांकि 2012 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्ट्रॉस ने दो शतक लगाकर जोरदार कमबैक किया। लेकिन, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सब बदल गया। इंग्लैंड ने नंबर-1 की रैंकिंग गंवाई और उस सीरीज की छह पारियों में महज 107 रन बनाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग