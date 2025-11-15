Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

18 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहा ये दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बना चुका है 11 हजार से ज्यादा रन

Andrew Strauss Antonia Wedding: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान एंड्रयू स्ट्रॉस (Andrew Strauss) दूसरी शादी करने जा रहे हैं। वह अपने से 18 साल छोटी एंटोनिया लिनियस-पीट के साथ 17 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में शादी करेंगे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 15, 2025

Andrew Strauss Antonia Wedding

इंग्‍लैंड टीम के पूर्व कप्‍तान एंड्रयू स्‍ट्रॉस। (फोटो सोर्स: Andrew Strauss instagram)

Andrew Strauss Antonia Wedding: कहते हैं इश्‍क और जंग में सब जायज है, प्‍यार में उम्र का बंधन भी कोई मायने नहीं रखता है। ये कहावत इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस (Andrew Strauss) पर एकदम सटीक बैठती है। पहली पत्नी के कैंसर से निधन के बाद उनकी 18 साल छोटी एंटोनिया लिनियस-पीट (Antonia Linnaeus-Peat) से नजदीकियां बढ़ीं। मुलाकातों का दौर बढ़ा तो दोनों को एक-दूसरे से प्‍यार हो गया। इसके बाद दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। अब स्‍ट्रॉस अगले महीने अपने से 18 साल छोटी प्रेमिका के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

17 दिसंबर को होगी शादी

मिरर यूके की रिपोर्ट की मानें तो 48 वर्षीय एंड्रयू स्ट्रॉस अपनी प्रेमिका एंटोनिया लिनियस-पीट के साथ 17 दिसम्बर को शादी रचाने जा रहे हैं। ये शादी साउथ अफ्रीका में होगी, जिसमें इन दोनों के कुछ करीबी लोग शामिल होंगे। एंटोनिया 30 साल की हैं। वह फाइन आर्ट एडवाइजरी लिमिटेड में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। एंटोनिया बतौर पीआर एग्जीक्यूटिव भी काम कर चुकी हैं।

2 साल पहले दुनिया के सामने आई ये लव स्‍टोरी

बताया जा रहा है कि एंड्रयू और एंटोनिया को करीबी दो साल पहले साथ देखा गया था, तब पहली बार लोगों को उनकी लव स्‍टोरी के बारे में पता चला था। इन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आती ही मीडिया में इन दोनों की शादी के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि अब ये जोड़ा शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है।

स्‍ट्रॉस से पांच साल बड़ी थी पहली पत्नी

बता दें कि एंड्रयू स्ट्रॉस की पहली शादी रूथ से हुई थी, जिनकी दिसंबर, 2018 में लंग कैंसर से मृत्‍यु हो गई थी। वह स्‍ट्रॉस से पांच साल बड़ी थीं। दोनों करीब 15 साल साथ रहे थे। रूथ से स्‍ट्रॉस के दो बेटे 19 वर्षीय सैमुएल और 17 वर्षीय लुका हैं। रूथ के निधन के बाद स्ट्रॉस ने 'रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन' शुरू किया था। इस संस्था के माध्‍यम से वह पैरेंट्स की मृत्यु का सामना कर रहे परिवारों की मदद करते हैं। इसके साथ ही उनकी ये संस्‍था नॉन-स्मोकिंग लंग कैंसर से जुड़े रिसर्च के लिए फंड भी देती है।

स्‍ट्रॉस के क्रिकेट करियर पर एक नजर

एंड्रयू स्ट्रॉस का क्रिकेट करियर देखें तो उन्‍होंने अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर 11 हजार से भी ज्‍यादा रन बनाए। उन्‍होंने 100 टेस्ट में 40.91 के शानदार औसत से कुल 7037 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्‍ले से 21 शतक और 27 अर्धशतक भी आए। वहीं, उन्‍होंने 127 वनडे में 35.63 के औसत से कुल 4205 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्‍ले से 6 शतक और 27 अर्धशतक आए। जबकि, 4 टी20 इंटरनेशन में उन्‍होंने 73 रन बनाए। उन्‍होंने मई 2004 में इंग्‍लैंड के लिए डेब्‍यू किया और अपना आखिरी मुकाबला अगस्‍त 2012 में खेला था।

एक हार ने सबकुछ बदला

स्ट्रॉस के आंकड़े बताते हैं कि वह इंग्लिश टीम के लिए कितने महत्‍वपूर्ण खिलाड़ी रहे। उन्‍होंने कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में इंग्‍लैंड टीम को जीत दिलाई। इनमें से एक उनकी कप्‍तानी में पाकिस्‍तान के खिलाफ 2006 में आई जीत थी। लेकिन, उनके करियर में कई बार उतार-चढ़ाव आए। 2009 और 2010-11 में एशेज में शतक के बावजूद उन्‍होंने टीम में बने रहने के लिए काफी संघर्ष किया।

2011-12 में जब इंग्लिश टीम लगातार चार टेस्ट हारी तो सबसे पहले उनके भविष्‍य पर तलवार लटकी। हालांकि 2012 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्‍ट्रॉस ने दो शतक लगाकर जोरदार कमबैक किया। लेकिन, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सब बदल गया। इंग्लैंड ने नंबर-1 की रैंकिंग गंवाई और उस सीरीज की छह पारियों में महज 107 रन बनाकर उन्‍होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।

ये भी पढ़ें

PAK vs SL: 2 साल बाद हटी बाबर आजम के बल्ले पर लगी जंग, शतक ठोक पाकिस्तान को जिताई सीरीज
क्रिकेट
PAK vs SL 2nd ODI Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

15 Nov 2025 12:49 pm

Published on:

15 Nov 2025 12:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 18 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहा ये दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बना चुका है 11 हजार से ज्यादा रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 1st Test Day 2: भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमटी, 30 रन की बढ़त मिली, चोटिल गिल बल्‍लेबाजी करने नहीं उतरे

India vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights
क्रिकेट

IND vs SA: कप्तान शुभमन गिल की चोट पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, क्या नहीं खेल पाएंगे बचा हुआ मुक़ाबला?

क्रिकेट

IND vs SA day 2 Lunch: दूसरे दिन के लंच तक भारत ने बनाए 138/4, अफ्रीका से अब भी 21 रन पीछे; जडेजा-जुरेल क्रीज पर

क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के साथ इस विस्फोटक बल्लेबाज ने भी छोड़ी राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स हुए ट्रेड

क्रिकेट

IPL की एक और बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, LSG ने  मोहम्मद शमी और MI के इस ऑलराउंर को खरीदा

LSG Trade Player List
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.