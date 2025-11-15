18 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहा ये दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बना चुका है 11 हजार से ज्यादा रन

बता दें कि एंड्रयू स्ट्रॉस की पहली शादी रूथ से हुई थी, जिनकी दिसंबर, 2018 में लंग कैंसर से मृत्‍यु हो गई थी। वह स्‍ट्रॉस से पांच साल बड़ी थीं। दोनों करीब 15 साल साथ रहे थे। रूथ से स्‍ट्रॉस के दो बेटे 19 वर्षीय सैमुएल और 17 वर्षीय लुका हैं। रूथ के निधन के बाद स्ट्रॉस ने 'रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन' शुरू किया था। इस संस्था के माध्‍यम से वह पैरेंट्स की मृत्यु का सामना कर रहे परिवारों की मदद करते हैं। इसके साथ ही उनकी ये संस्‍था नॉन-स्मोकिंग लंग कैंसर से जुड़े रिसर्च के लिए फंड भी देती है।