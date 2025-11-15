PAK vs SL: 2 साल बाद हटी बाबर आजम के बल्ले पर लगी जंग, शतक ठोक पाकिस्तान को जिताई सीरीज

इसके बाद सदीरा समरविक्रमा और जनिथ लियानागे के बीच पांचवें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। 32वें ओवर में हारिस रऊफ ने समरविक्रमा को क्‍लीन बोल्‍ड किया। फिर लियानागे और कामिंडु के बीच 73 रनों की एक और महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। हालांकि, पाकिस्तान ने लगातार दो ओवरों में कामिंडु और लियानागे को आउट कर दिया। 44वें ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 241/7 हो गया। इसके बाद दुष्मंथा चमीरा रऊफ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, लेकिन वानिंदु हसरंगा और प्रमोद मदुशन के बीच 8वें विकेट के लिए 44 रनों की शानदार साझेदारी के दम पर 50 ओवर के बाद श्रीलंका 288/8 के स्कोर तक पहुंच सका।