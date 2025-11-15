Patrika LogoSwitch to English

PAK vs SL: 2 साल बाद हटी बाबर आजम के बल्ले पर लगी जंग, शतक ठोक पाकिस्तान को जिताई सीरीज

PAK vs SL 2nd ODI Highlights: बाबर आजम के शतक की बदौलत पाकिस्‍तान ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेट से हराते हुए सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बाबर ने अपना 20वां वनडे शतक जड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 83 पारियों के शतक के सूखे को खत्म किया। बाबर ने नाबाद 102 रन बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 15, 2025

PAK vs SL 2nd ODI Highlights

पाकिस्‍तानी स्‍टार बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: ANI)

PAK vs SL 2nd ODI Highlights: पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। यह मैच पहले गुरुवार को होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मेहमान टीम को 288 रनों पर रोकने के बाद पाकिस्तान ने बाबर आजम के शतक और फखर जमान के अर्धशतक की बदौलत आसानी से जीत हासिल कर ली। बाबर आजम ने दो साल से अधिक समय बाद वनडे शतक लगाया है। ये उनका 20वां अंतरराष्ट्रीय शतक है, जो 83 पारियों के बाद आया है।

अच्‍छी शुरुआत के बावजूद 98/4

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका के सलामी बल्लेबाजों ने 51 रन की साझेदारी कर मजबूत नींव रखी। 10वें ओवर में तीसरा रन लेने की कोशिश में पथुम निसांका के रन आउट होने पर श्रीलंका को पहला झटका लगा। इसके बाद 14वें ओवर में अबरार अहमद की गुगली ने कामिल मिशारा को स्टंप आउट कर दिया। फिर कुसल मेंडिस भी 20वें ओवर में अबरार की गेंद पर चलते बने। अबरार ने एक ओवर बाद ही चरिथ असलांका को आउट करके एक और झटका दिया और श्रीलंका का स्कोर 98/4 हो गया।

हसरंगा और मदुशन ने 288 तक पहुंचाया

इसके बाद सदीरा समरविक्रमा और जनिथ लियानागे के बीच पांचवें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। 32वें ओवर में हारिस रऊफ ने समरविक्रमा को क्‍लीन बोल्‍ड किया। फिर लियानागे और कामिंडु के बीच 73 रनों की एक और महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। हालांकि, पाकिस्तान ने लगातार दो ओवरों में कामिंडु और लियानागे को आउट कर दिया। 44वें ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 241/7 हो गया। इसके बाद दुष्मंथा चमीरा रऊफ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, लेकिन वानिंदु हसरंगा और प्रमोद मदुशन के बीच 8वें विकेट के लिए 44 रनों की शानदार साझेदारी के दम पर 50 ओवर के बाद श्रीलंका 288/8 के स्कोर तक पहुंच सका।

श्रीलंका का खराब क्षेत्ररक्षण

289 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। मदुशन ने जहां दूसरे ओवर में 11 वाइड फेंकी तो क्षेत्ररक्षण भी काफी खराब रहा। सातवें ओवर में फखर के एक मौके को असिथा फर्नांडो भुना नहीं पाए। इसके 2 ओवर बाद ही लियानागे ने फखर का कैच फिर से छोड़ दिया। 10वें ओवर में पाकिस्‍तान को पहला झटका 77 के स्‍कोर पर अयूब के रूप में लगा, जो मिड-ऑफ पर कैच आउट हो गए। फखर ने 22वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका लगातार मौके गंवाता रहा।

83 पारियों के बाद बाबर ने जड़ा शतक

31वें ओवर में बाबर ने अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद फखर ने मिड-विकेट पर 98 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद वे कैच आउट हो गए। फखर और बाबर के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई। बाबर और रिजवान ने अंत तक टिकते हुए 10 गेंद शेष रहते पाकिस्‍तान की जीत सुनिश्चित की। बाबर ने 48वें ओवर में अपना 20वां वनडे शतक जड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 83 पारियों के शतक के सूखे को खत्म किया। बाबर ने नाबाद 102 रन तो मोहम्‍मद रिजवान नाबाद 51 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

Published on:

15 Nov 2025 06:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs SL: 2 साल बाद हटी बाबर आजम के बल्ले पर लगी जंग, शतक ठोक पाकिस्तान को जिताई सीरीज

