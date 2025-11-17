IPL 2026 के ऑक्शन में CSK की आंद्रे रसेल समेत इन 5 खिलाड़ियों को खरीदने पर रहेगी नजर

सीएसके को एक और कमी को पूरा करने की सख्त जरूरत है और वह है जडेजा के जाने से पैदा हुआ खालीपन। वह लंबे समय से टीम के लिए सबसे जरूरी ऑलराउंडर रहे हैं। जब भी टीम को जरूरत होती है, विकेट लेते हैं और इसके साथ ही बल्‍ले से भी रन बनाते हैं। हालांकि नीलामी में जडेजा जैसी क्षमता वाला कोई ऑलराउंडर उपलब्ध नहीं है, लेकिन सीएसके जिस खिलाड़ी को चुन सकती है। वह ग्‍लेन मैक्सवेल हो सकते हैं, जिन्हें आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद पीबीकेएस ने रिलीज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जडेजा का विकल्प माना जा सकता है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निश्चित रूप से बल्ले और गेंद दोनों से सीएसके के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।