IPL 2026 के ऑक्शन में CSK की आंद्रे रसेल समेत इन 5 खिलाड़ियों को खरीदने पर रहेगी नजर

आईपीएल में शॉट खेलते आंद्रे रसेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
5 players CSK should buy in IPL 2026 auction: आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन के बदले संजू सैमसन को ट्रेड किया है। जबकि डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र समेत कई प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है। सीएसके ने 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया है तो 12 को रिलीज कर दिया है, जिसके चलते उसके पास आईपीएल के मिनी ऑक्शन में दूसरा सबसे बड़ा पर्स होगा और वह दो विदेशी ऑलराउंडर, एक तेज गेंदबाजी और दो भारतीय लेग स्पिनर को खरीदना चाहिए। ऐसे में उसकी नजर कौन से 5 प्लेयर्स पर हो सकती है? आइये इस पर एक नजर डालते हैं।
बता दें कि सीएसके फ्रैंचाइजी पास आगामी आईपीएल ऑक्शन में 9 स्लॉट होंगे, जिनमें चार विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। इसके साथ ही उसके पर्स में 43.4 करोड़ रुपये बचे हैं। इस फ्रैंचाइजी को कई कमियों को पूरा करना है, जिसकी उन्हें काफी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टीम को एक अच्छे फिनिशर की ज़रूरत है, जिसकी इस समय उनके पास कमी है। यह विकल्प आंद्रे रसेल हो सकते हैं, जिन्हें केकेआर ने रिलीज कर दिया है। बल्ले से उनकी कुशलता और छक्के जड़ने की क्षमता जगजाहिर है। उनके टीम में शामिल होने से मध्यक्रम में टीम की कमियां दूर हो सकती हैं।
सीएसके को एक और कमी को पूरा करने की सख्त जरूरत है और वह है जडेजा के जाने से पैदा हुआ खालीपन। वह लंबे समय से टीम के लिए सबसे जरूरी ऑलराउंडर रहे हैं। जब भी टीम को जरूरत होती है, विकेट लेते हैं और इसके साथ ही बल्ले से भी रन बनाते हैं। हालांकि नीलामी में जडेजा जैसी क्षमता वाला कोई ऑलराउंडर उपलब्ध नहीं है, लेकिन सीएसके जिस खिलाड़ी को चुन सकती है। वह ग्लेन मैक्सवेल हो सकते हैं, जिन्हें आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद पीबीकेएस ने रिलीज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जडेजा का विकल्प माना जा सकता है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निश्चित रूप से बल्ले और गेंद दोनों से सीएसके के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
पथिराना को सीएसके ने रिलीज कर दिया था, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि टीम आईपीएल 2026 की छोटी नीलामी में उन्हें वापस खरीदने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। वह इस क्रिकेट टीम का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं और टीम प्रबंधन और एमएस धोनी के साथ उनका जुड़ाव उन्हें कम कीमत पर ही सही टीम में वापसी दिलाने में मदद कर सकता है। उनके अलावा सीएसके विदेशी तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी पर भी दांव लगा सकती है।
राहुल चाहर और रवि बिश्नोई दो विकल्प हैं, जिन पर सीएसके आर अश्विन की जगह लेने के लिए विचार कर सकती है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में आईपीएल से संन्यास ले लिया था। हालांकि दोनों लेग स्पिनर हैं, सीएसके को नूर अहमद के लिए एक स्पिन जोड़ीदार की सख्त ज़रूरत है। खासकर जब से अश्विन और जडेजा दोनों बाहर हैं। फिलहाल उनके पास एकमात्र विकल्प श्रेयस गोपाल हैं, जिन्होंने आईपीएल 2025 में एक भी मैच नहीं खेला।
आंद्रे रसेल (विदेशी ऑलराउंडर)
ग्लेन मैक्सवेल (विदेशी ऑलराउंडर)
गेराल्ड कोएट्जी/पथिराना (विदेशी तेज गेंदबाज)
राहुल चाहर (भारतीय लेग स्पिनर)
रवि बिश्नोई (भारतीय लेग स्पिनर)
एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, वंश बेदी, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, खलील अहमद, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, रुतुराज गायकवाड़ और गुरजपनीत सिंह।
