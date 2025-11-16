यशस्वी, जुरेल और रियान पराग दरकिनार, रवींद्र जडेजा बनेंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, जानें कब होगा ऐलान

रविंद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Rajasthan Royals Captaincy: राजस्थान रॉयल्स के पहले खिताबी सीजन में अपने आईपीएल डेब्यू के 17 साल बाद रवींद्र जडेजा वहीं लौट आए हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सौराष्ट्र के इस ऑलराउंडर को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से रॉयल्स के लंबे समय तक कप्तान रहे संजू सैमसन के बदले ट्रेड किया है। ज्ञात हो कि 2010 में नीलामी के बाहर अनुबंध पर बातचीत करने की कोशिश के बाद एक विवादास्पद प्रतिबंध के बाद उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था। अब महीनों की बातचीत के बाद हुई इस ट्रेड डील ने सैमसन के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर भी विराम लगा दिया है।
विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू ने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम को 2024 के फाइनल और 2023 के प्लेऑफ़ में पहुंचाया था। भारी भरकम रकम पर रिटेन किए जाने के बावजूद उन्होंने एक नई शुरुआत की इच्छा जताई थी। इस तरह सीएसके में जाने के साथ ही फ्रैंचाइजी के साथ उनका 11 साल का जुड़ाव खत्म हो गया है।
रॉयल्स के लिए जडेजा एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा कर सकते हैं। मध्य क्रम को संभालने के साथ ही वह कसी हुई गेंदबाजी करने और विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। उनके आने से टीम को नया संतुलन और लचीलापन मिलेगा। फ्रैंचाइज़ी के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि जडेजा कप्तानी के प्रबल दावेदार हैं और कुछ महीनों में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है।
यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और रियान पराग से आगे होने की संभावना वाले नेतृत्व की भूमिका जडेजा की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। टीओआई की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स की कमान सौंपी जाएगी। इसका ऐलान जनवरी में किया जाएगा।
जडेजा के साथ सीएसके से सैम कुरेन भी आरआर में शामिल हुए हैं। रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक ट्रेड भी पूरा कर लिया है, जिसके तहत नितीश राणा डीसी में चले गए हैं, जबकि डोनोवन फरेरा की आरआर में वापसी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग