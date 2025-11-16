यशस्वी, जुरेल और रियान पराग दरकिनार, रवींद्र जडेजा बनेंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, जानें कब होगा ऐलान

Rajasthan Royals Captaincy: राजस्थान रॉयल्स के पहले खिताबी सीजन में अपने आईपीएल डेब्यू के 17 साल बाद रवींद्र जडेजा वहीं लौट आए हैं, जहां से उन्‍होंने शुरुआत की थी। सौराष्ट्र के इस ऑलराउंडर को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से रॉयल्स के लंबे समय तक कप्तान रहे संजू सैमसन के बदले ट्रेड किया है। ज्ञात हो कि 2010 में नीलामी के बाहर अनुबंध पर बातचीत करने की कोशिश के बाद एक विवादास्पद प्रतिबंध के बाद उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था। अब महीनों की बातचीत के बाद हुई इस ट्रेड डील ने सैमसन के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर भी विराम लगा दिया है।