IPL 2025 में CSK ने लगाई हार की हैट्रिक, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद बताई टीम की कमजोरी

Ruturaj Gaikwad: CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि पिछले तीन मैचों से मुकाबला हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है। पिछले कुछ मैचों से हम लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

भारत•Apr 05, 2025 / 10:02 pm• satyabrat tripathi

Ruturaj Gaikwad on Chennai Super Kings third successive defeat in IPL 2025: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स को शनिवार को अपने घर में दिल्ली के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये चेन्नई की अपने घर में लगातार दूसरी और इस सीजन की तीसरी हार है। दिल्ली कैपिटल्स से हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी निराश नजर आए। उनके बयान में निराशा साफ दिखाई दे रही है।

दिल्ली कैपिटल्स से IPL मुकाबले में 25 रन से हार झेलने वाले चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि पिछले तीन मैचों से मुकाबला हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है। पिछले कुछ मैचों से हम लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद कहा, "हमारे लिए पावरप्ले अच्छा नहीं जा रहा है। हम पावरप्ले में गेंदबाजी के दौरान 15-20 रन ज्यादा दे रहे हैं। साथ ही बल्लेबाजी में हम लगातार कई विकेट गंवा दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा ज्यादा दबाव में आ जा रहे हैं या फिर हम थोड़ा ज्यादा प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित या अनिश्चित हैं कि पावरप्ले में कौन गेंदबाजी करने आएगा। हम पहले या दूसरे ओवर में ही विकेट खो देते हैं। हम पावरप्ले में होने वाली चीजों को लेकर बहुत चिंतित हो जा रहे हैं। सभी को एक साथ अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। पावरप्ले के बाद से ही हम हमेशा कैच-अप गेम खेल रहे थे। हमारे पास नंबर 8 पर अश्विन हैं, ओवर्टन नहीं थे। हम मैच को अंत तक लेकर जाना चाहते थे। दिल्ली ने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की। जब शिवम बल्लेबाजी कर रहा था, तब भी हम मोमेंटम तलाश रहे थे, लेकिन हम इसे हासिल नहीं कर सके।" दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 183 रन बनाए और फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई सुपरकिंग्स को पांच विकेट पर 158 रन पर रोककर 25 रन से जीत हासिल की। चेन्नई को आईपीएल 2025 में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा।