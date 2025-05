CSK vs RR: आयुष म्हात्रे, ब्रेविस के प्रयासों से चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को दिया 188 रन का लक्ष्य

Innings Break!



Cameos from Ayush Mhatre, Dewald Brevis and Shivam Dube help #CSK post a competitive total of 187/8 🙌#RR's chase 🔜



Updates ▶ https://t.co/hKuQlLxjIZ #TATAIPL | #CSKvRR pic.twitter.com/9K0WRewn2y