Daryl Mitchell ruled out: न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला नेपियर में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला गया था, जिसमें डेरिल मिचेल ने मैच जिताऊ प्रदर्शन किया था और वह प्‍लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। लेकिन, मिचेल रविवार को हुए मैच के दौरान जांघ में तकलीफ के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए नेपियर नहीं जा पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान जारी कर बताया कि मिचेल अब क्राइस्टचर्च में अपने बाएं ग्रोइन का स्कैन कराएंगे, जिसके बाद सीरीज के बाकी मैचों के लिए उनकी उपलब्धता तय हो सकेगी।