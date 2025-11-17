Patrika LogoSwitch to English

NZ vs WI: न्‍यूजीलैंड को पहला मैच जिताने वाले डेरिल मिचेल इंजर्ड, विंडीज के खिलाफ दूसरे ODI से हुए बाहर

Daryl Mitchell ruled out: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहला मैच जीतने वाली न्‍यूजीलैंड की टीम को मैच विनर डेरिल मिचेल के रूप में बड़ा झटका लगा है। मिचेल चोट के चलते दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 17, 2025

Daryl Mitchell ruled out

डेरिल मिचेल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BLACKCAPS)

Daryl Mitchell ruled out: न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला नेपियर में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला गया था, जिसमें डेरिल मिचेल ने मैच जिताऊ प्रदर्शन किया था और वह प्‍लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। लेकिन, मिचेल रविवार को हुए मैच के दौरान जांघ में तकलीफ के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए नेपियर नहीं जा पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान जारी कर बताया कि मिचेल अब क्राइस्टचर्च में अपने बाएं ग्रोइन का स्कैन कराएंगे, जिसके बाद सीरीज के बाकी मैचों के लिए उनकी उपलब्धता तय हो सकेगी।

दूसरी पारी में मैदान पर नहीं उतरे मिचेल

मिचेल को हेगले ओवल में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की सात रन की जीत में अपना सातवां वनडे शतक लगाते समय जांघ में तकलीफ हुई थी। वह दूसरी पारी के लिए मैदान पर नहीं उतर पाए थे। अब वह नेपियर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से बाहर हो गए हैं।

हेनरी निकोल्स की वापसी

हेनरी निकोल्स को कवर के तौर पर टीम में वापस बुलाया गया है। वह सोमवार को नेपियर में टीम के साथ जुड़ेंगे। निकोल्स ने आखिरी वनडे इसी साल अप्रैल में खेला था। इस बल्लेबाज ने फोर्ड ट्रॉफी में 76.50 की औसत से 306 रन बनाकर घरेलू रन बनाने की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें ओटागो और ऑकलैंड के खिलाफ पहले और तीसरे राउंड में लगातार दो शतक (117* और 138*) शामिल हैं।

एक नजर पहले ODI पर

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए पहले वनडे में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल के शतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 269 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे। विंडीज की ओर से जायडेन सील्‍स ने तीन और मैथ्‍यू फोर्ड ने दो विकेट लिए। इसके जवाब में विंडीज की टीम शेरफेन रदरफोर्ड के अर्धशतक के दम पर 262 रन ही बना पाई और सात रन के करीबी अंतर से मुकाबला हार गई। मिचेल को उनके मैच जिताऊ शतक के लिए प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

17 Nov 2025 11:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs WI: न्‍यूजीलैंड को पहला मैच जिताने वाले डेरिल मिचेल इंजर्ड, विंडीज के खिलाफ दूसरे ODI से हुए बाहर

