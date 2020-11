करीब साढ़े महीने बाद पत्नी और बेटियों से मिले डेविड वार्नर, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

नई दिल्ली। ऑस्‍ट्रेलिया के अक्रामक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर (david warner) लगभग साढे 3 महीने बाद अपने परिवार से मिल पाए। यह क्रिकेट शेड्यूल वार्नर के लिए थकाऊ भरा रहा है, क्योंकि वह लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहे। वह अगस्त में वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड गए और इसके बाद आईपीएल (IPL 2020) में हिस्सा लेने यूएई पहुंचे। इस बीच वार्नर लगभग 3 महीने से भी लंबे समय तक अपनी पत्नी कैंडीस (candice warner) और तीनों बेटियों इवी माय (ivy mae), इंडी माय (indi rae) और इस्ला रोस (isla rose) से दूर रहें। वार्नर इस महीने की शुरुआत में ऑस्‍ट्रेलिया पहुंचे। जहां उन्हें 14 दिन तक क्वॉरंटीन के दौरान होटल के कैमरे में खुद को लॉक रखना पड़ा। आखिरकार वार्नर का क्वॉरंटीन पीरियड खत्म हुआ और उसके बाद वह अपने पत्नी और बेटियों से मिले।

वायरल हुआ वीडियो

डेविड वार्नर का अपनी तीनों बेटियों से मुलाकात का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक सपोर्ट्स वेबसाइट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डेविड वार्नर की अपनी तीनों बेटियों से मुलाकात का वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा,'ऑस्‍ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर अपना होटल क्‍वारंटनी पूरा करने के बाद अपने परिवार से मिले।'

वार्नर ने शेयर की थी तस्वीर

परिवार से मुलाकात से पहले वार्नर ने अपनी पत्नी और बेटियों की एक तस्वीर साझा की थी। वार्नर ने इसके साथ कैप्शन में लिखा था, '108 दिनों के बाद मैं आखिरकार अपनी लड़कियों के साथ हूं। इस्‍ला अब भी ठीक नहीं बैठती या मुस्‍कुराती है। मेरी खुशी की जगह।'

Aussie opener @DavidWarner31 is reunited with his family after finishing his hotel quarantine 🤗@alintaenergy | #AUSvIND pic.twitter.com/JBiezwZ33n