Rinku Singh से दाऊद की डी-कंपनी ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, 2 गिरफ्तार

D-Company ransom threat to Rinku Singh: भारतीय क्रिकेट टीम के स्‍टार खिलाड़ी रिंकू सिंह से अंडरवर्ल्ड डी-कंपनी की ओर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की मानें तो ये धमकी सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से जुड़ी है। बताया गया कि फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन बार धमकी भरे मैसेज भेजे गए, जिनमें भारी भरकम फिरौती की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता से जांच के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें से एक ने कबूल किया है कि उसने ही धमकी दी थी।