Rinku Singh से दाऊद की डी-कंपनी ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, 2 गिरफ्तार

दाउद इब्राहिम और रिंकू सिंह। (फोटो सोर्स: एक्स@/KkrKaravan)
D-Company ransom threat to Rinku Singh: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह से अंडरवर्ल्ड डी-कंपनी की ओर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की मानें तो ये धमकी सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से जुड़ी है। बताया गया कि फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन बार धमकी भरे मैसेज भेजे गए, जिनमें भारी भरकम फिरौती की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता से जांच के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें से एक ने कबूल किया है कि उसने ही धमकी दी थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच की जाचं में पता चला कि इस धमकी के पीछे डी कंपनी का ही हाथ था। यह वही गिरोह है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। यह गिरोह पहले भी कई हाई-प्रोफाइल लोगों को रंगदारी के लिए धमकियां देने को लेकर कुख्यात रहा है।
बता दें कि रिंकू सिंह क्रिकेट में करियर बनाने के लिए काफी संघर्ष किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आने वाले रिंकू बेहद साधारण और गरीब परिवार में पले-बढ़े हैं। उनके पिता गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे। रिंकू सिंह की सगाई समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से हुई है, जो जौनपुर के मछलीशहर से सांसद हैं। जल्द ही रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी लखनऊ में होने वाली है, जिसमें कई क्रिकेटर राजनेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।
इसी तरह के एक मामले में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को भी 10 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी दी गई। इस मामले में इंटरपोल की मदद से दो आरोपियों मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को त्रिनिदाद और टोबैगो में गिरफ्तार किया गया था।
